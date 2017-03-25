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أردوغان يؤكد خطط إعادة تطبيق حكم الإعدام في تركيا

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أردوغان يؤكد خطط إعادة تطبيق حكم الإعدام في تركيا أردوغان يؤكد خطط إعادة تطبيق حكم الإعدام في تركيا

مصراوي Masrawy

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

إسطنبول - (د ب أ):

يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إعادة تطبيق حكم الإعدام في بلاده معلنا أنه يقبل بالعواقب الدولية تجاه ذلك.

وقال أردوغان اليوم السبت في مدينة أنطاليا إنه حين يعلن الاتحاد الأوروبي أن تطبيق عقوبة الإعدام لن يجعل لتركيا مكانا في الاتحاد الأوروبي، فليكن ذلك.

وأضاف أردوغان إنه سيدعم القرار الذي سيتخذه البرلمان التركي في هذا الشأن.

وكان أردوغان طرح إعادة تطبيق عقوبة الإعدام في تركيا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة على حكمه منتصف يونيو 2016.

من جانبه أعلن الاتحاد الأوروبي أن انضمام تركيا إليه صار أمرا مرفوضا نهائيا بتطبيق تلك العقوبة.

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