المعارضة السورية: دي ميستورا لا يلعب دورا فاعلا في تسوية الأزمة

جنيف - (أ ش أ)

اعتبر مستشار الهيئة العليا للتفاوض (المعارضة السورية) يحيى العريضي أن الأزمة السورية أصبحت دولية، ولا يلعب المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، دورا فاعلا في تسويتها.

وقال العريضي في تصريح لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم السبت، ردا على عدم التجديد لـ دي ميستورا "لقد تعاملنا مع دي ميستورا كوسيط وميسر للمفاوضات التي لم تجر حتى الآن وجها لوجه بشكل فعلي؛ وينتقص من قيمتها رئيس وفد الحكومة السورية بشار الجعفري بتسميتها بالمحادثات، وهي غير المفاوضات، وهذا دليل على عدم جديتهم بالانخراط بهذه المسألة".

وأضاف" لا أرى ضرورة لاستبداله (دي ميتسورا)، لكن ربما الإرادة الدولية هي بهذا الشكل".

وأكد أن المعارضة السورية ستقدم لـ دي ميستورا ورقة حول رؤيتها المتكاملة لعملية الانتقال السياسي، مبنية على الأجوبة على أسئلة المبعوث الأممي الـ 27، مشددا على أن الأمر الممهد لكل القضايا هو الانتقال السياسي، والجسد السياسي هذا هو الذي يتولى محاربة الإرهاب.

وعبر المستشار عن اعتقاده بأن دي ميستورا، أثناء لقائه المرتقب مع أعضاء الجامعة العربية، سيحثهم على دعم مفاوضات جنيف وعملية البحث عن حل الأزمة السورية.

يشار إلى أن دي ميستورا سيتوجه إلى العاصمة الأردنية عمان، في 27 إلى 28 مارس الجاري للقاء وزراء خارجية الدول الأعضاء في الجامعة العربية.