إصابة ليلى علوي

أثناء تصويرها مشهداً من مسلسل "فرح ليلى"، في أحد الحقول في منطقة الجيزة، أصيبت الفنانة ليلى علوي بالتواء في قدمها بعدما سقطت على الأرض.

وعلى الرغم من إصابتها إلا إنها تحاملت على نفسها ورفضت استدعاء مخرج المسلسل خالد الحجر للطبيب، خوفاً من تعطيل العمل الذي بقي على الانتهاء من تصويره 11 يوما.