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مستشار شيخ الأزهر: صالون "الرواق الفكري" يهيئ مناخ السلام للعالم

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مستشار شيخ الأزهر: صالون "الرواق الفكري" يهيئ مناخ السلام للعالم مستشار شيخ الأزهر: صالون "الرواق الفكري" يهيئ مناخ السلام للعالم

مصراوي Masrawy

الدكتور محمد مهنا المشرف على الرواق الأزهري

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مهنا، المشرف على الرواق الأزهري، إن صالون الرواق الفكري للتقارب، يأتي من أجل تهيئة مناخ السلام في العالم.

وأضاف مهنا في كلمته بافتتاح الصالون الفكري للرواق الأزهري بعنوان "الشرق والغرب.. إمكانات التقارب وضوابط الحوار"، اليوم الأحد بقاعة الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، أن الإمام الاكبر طاف العديد من دول العالم لإرساء قيم السلام والتعايش بين الناس وأن يجتمعوا على ما يتفقون عليه لا ما يفرقهم.

وأشار إلى أن الرواق الازهري يهدف للتقارب الحقيقي بين الشرق والغرب ليس تقاربا مصطنعا يحمل شعارات فقط، منوها إلى أن عدم الاعتراف بوجود اختلاف بين الشرق والغرب يجعل كلا الطرفين في صعوبة لفهم الآخر.

وأوضح، أن الغرب يرى أن الدين عائقًا في الحياة ويعقدها، أما الشرق يرى أنه إذا ضاع الإيمان فلا دنيا ولا حياة.

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