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غدا.. نقابة العاملين بالنظافة تناقش أزمة "أكشاك الزبالة"

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غدا.. نقابة العاملين بالنظافة تناقش أزمة "أكشاك الزبالة" غدا.. نقابة العاملين بالنظافة تناقش أزمة "أكشاك الزبالة"

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نقيب عام العاملين بالنظافة وتحسين البيئة أمين حسن

القاهرة - (أ ش أ):

أعلن نقيب عام العاملين بالنظافة وتحسين البيئة، أمين حسن، عقد اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للنقابة بمنشية ناصر غدا الأحد، لأخذ قرارات في المشكلة التي عرفت إعلاميا بمشكلة (أكشاك شراء المخلفات الصلبة).

وصرح حسن بأن النائب محمد وهبه الله رئيس ائتلاف حب الوطن وأمين اتحاد عمال ووكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان سيدير غدا جلسة الاجتماع، وذلك إيماناً بحق العمال في عيشه كريمة وعادلة.

وأكد النقيب العام أن قرار عقد الجمعية العمومية غير العادية جاء لمشاركة كل العاملين بالنظافة وجامعي القمامة في القرارات، مشيرا إلى أن هذا حق أصيل لهم لا يستطيع أحد أن يحرمهم منه.

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