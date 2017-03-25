وزير القوى العاملة: 3 مليون شاب يعانون من البطالة

كتبت – سحر عزام:

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن أكثر من 3 مليون شاب وفتاة يعانون من البطالة وفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مشيرًا لعقد وزارة القوى العاملة 4 ملتقيات للتوظيف في فبراير الماضي لتوفير فرص عمل للشباب.

وأضاف سعفان في حوار بقناة "On live" اليوم السبت، أن الحكومة تصر على التواجد في الملتقيات الوظيفية لإعطاء جرعة من الثقة للمواطنين، لافتًا لوجود فرص عمل كثيرة في المجتمع ولكنها في بعض الأحيان لا تتناسب مع مؤهل المتقدم للوظيفة.

وأكد وزير القوى العاملة أن البطالة مشكلة عالمية ولا تمس مصر والعالم العربي فقط نظرا للظروف الاقتصادية التي مر بها العام خلال الفترة الماضية، مناشدا في هذا السياق الشباب بالتوجه لوزارة القوى العاملة في حال وجد جوانب منتقصة في عقود العمل الخاصة في وظائف القطاع الخاص التي توفرها ملتقيات التوظيف.​