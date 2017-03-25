رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل

كتب- محمد غايات:

عقدت اللجنة الوزارية العليا لمياه النيل اجتماعها اليوم السبت، برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزيري الخارجية والري.

تناولت اللجنة، سبل تنمية التعاون مع دول حون النيل في عدد من المجالات الاقتصادية والدخول في مشروعات تفعيلا لنتائج اللقاءات والزيارات المتبادلة التي تمت مؤخرًا بين رئيس الجمهورية وعدد من رؤساء دول حوض النيل.

وفي إطار متابعة مقترحات التعاون التي تم تناولها خلال هذه اللقاءات، أخذا في الاعتبار أهمية متابعة تنفيذ مشروعات التنمية التي تقوم بها مصر في القارة الأفريقية لاسيما في مجال تطوير البنية الأساسية فيها، وحرص مصر على دفع وتعزيز علاقات التعاون التي تربطها بدول حوض النيل.

كما تناول الاجتماع عددًا من المقترحات الخاصة بزيادة التبادل التجاري مع تلك الدول وكيفية تبادل الخبرات في بعض المجالات الفنية.​