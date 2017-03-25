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"حريات الصحفيين" تطالب بالإفراج عن "أحمد أبو دراع"

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"حريات الصحفيين" تطالب بالإفراج عن "أحمد أبو دراع" "حريات الصحفيين" تطالب بالإفراج عن "أحمد أبو دراع"

مصراوي Masrawy

الصحفي أحمد أبو دراع

كتبت - هاجر حسني:

أعربت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين عن قلقها من استمرار احتجاز أحمد أبو دراع، الصحفي بجريدة المصري اليوم، منذ أن أُلقي القبض عليه في ١٨ مارس الجاري في كمين بالوظة بالقرب من سيناء.

وطالبت اللجنة في بيان اليوم السبت، بسرعة إطلاق سراح الزميل، بعد القبض عليه للمرة الثانية.

وقال بيان اللجنة، إن أبو دراع يعمل بجريدة المصري اليوم منذ بداية إصدارها، وحصل على عدة جوائز منها جائزة سمير قصير لحرية الصحافة، وشهادة تفوق من نقابة الصحفيين.​

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مصراوي Masrawy

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