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حظك اليوم برج العقرب الأحد 26/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج العقرب الأحد 26/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج العقرب الأحد 26/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج العقرب

مهنياً: تشعر بالارتياح والاطمئنان وتحاط بالزملاء المخلصين، ويؤدي هؤلاء الزملاء دوراً في تطوّر أعمالك وترقيتك

عاطفياً: تشدّ الأسماع إليك وتظهر فتخطف الأنظار، لكنك تصبو إلى الشراكة العاطفية والحب والأمان

صحياً: سارع إلى أحد خبراء التغذية واعرض عليه مشكلتك مع البدانة، فهو القادر على إيجاد الحل الناجع

ابراج مكتوب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

المصدر:ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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