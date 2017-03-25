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حلمي يقود الزمالك في ودية البلاستيك غدًا

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حلمي يقود الزمالك في ودية البلاستيك غدًا حلمي يقود الزمالك في ودية البلاستيك غدًا

التحرير

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أكد محمد حلمي، المدير الفني للزمالك، أن ودية الفريق، مع نظيره البلاستيك، غدًا الأحد، لتجربة اللاعبين البدلاء، والذين كانوا مستبعدين الفترة الأخيرة، للوقوف على مستواهم.

ويقود الفريق فنيًا في مباراة الغد المدير الفني محمد حلمي، حيث يستمر المدرب المصري في قيادة الفريق حتى تعاقد الزمالك مع مدير فني أجنبي جديد خلفًا له.

وأشار المدير الفني للفارس الأبيض إلى أن مجموعة اللاعبين الذين شاركوا بشكل أساسي، سيخوضوا تدريباتهم، على هامش المباراة الودية، على ملعب الهدف بمدينة السادس من أكتوبر.

ويلتقي الزمالك مع سموحة يوم 1 من الشهر المقبل، في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين لبطولة الدوري الممتاز.

يذكر أن رئيس الزمالك أعلن عن عدم استمرار محمد حلمي، مع الفريق والتعاقد مع مدير فني أجنبي.

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التحرير

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