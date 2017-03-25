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حظك اليوم برج العذراء الأحد 26/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج العذراء الأحد 26/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج العذراء الأحد 26/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج العذراء

مهنياً: يأتيك هذا اليوم بأخبار جيدة وباقتراحات مناسبة. حديث عن شراكة أو عائدات أو مغامرة مميّزة تخوضها 

عاطفياً: الشريك حساس ورومانسي وحنون، لا تجعله يفقد أياً منها بسبب تصرّفك معه

صحياً: أصغ الى النصائح ولا تفرض رأياً أو تجازف باستقرارك النفسي والصحي

ابراج مكتوب

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

المصدر:ارب حظ

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