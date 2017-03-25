فيراتي ينهي الجدل حول مصيره مع باريس سان جيرمان

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أغلق ماركو فيراتي، لاعب فريق باريس سان جيرمان، الباب أمام الشائعات التي تتناقلها الصحف حول انتقاله من فريقه الفرنسي إلى أحد عمالقة أوروبا وعلى رأسها نادي برشلونة الإسباني، مؤكدًا أنه سيستمر مع ناديه الموسم المقبل.

ورد اللاعب، على إمكانية الرحيل إلى برشلونة، بحسب تصريحاته صحيفة بعد لقاء منتخب بلاده إيطاليا أمام ألبانيا: «لا.. أنا بخير في باريس سان جيرمان.. إنه مشروع كبير، وأعتقد أنني باقٍ هنا الموسم المقبل».

يذكر أن فيراتي جدد عقده مع باريس سان جيرمان والذي يمتد إلى 2021، كما أنه يعتبر قطعة لا غنى عنها في فريق العاصمة الفرنسية ما يجعل أمر خروجه صعبًا إن لم يكن مستحيلاً الآن بعد هذه التصريحات.