«مينفعش الغني يتساوى بالفقير».. 5 فنانين اتهموا بالعنصرية والطبقية

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بسبب تصريحاتهم تعرض الكثير من النجوم للانتقادات، فمنهم من كان يخرج ليعتذر معتبرًا أن هذه التصريحات ليست سوي "زلة لسان"، بينما لم يتراجع آخرون معتبرين أنهم يمتلكون حق التعبير عن قناعاتهم الشخصية بكل حرية.

ووصل الأمر إلى اتهام بعض الفنانين بالعنصرية والطبقية، ما فتح النار عليهم، وعرضهم لهجوم كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونرصد أبرز هؤلاء الفنانين خلال التقرير التالي.

نجوى إبراهيم: "مينفعش الغني يتساوى بالفقير"

بعد حلولها ضيفة على برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، الذي يذاع على شاشة CBC، تعرضت المذيعة نجوي إبراهيم لسيل من الانتقادات بسبب تصريحاتها، التى وصفها البعض بـ"العنصرية"، عندما تطرقت خلال حديثها إلى موضة "البنطلون المقطع".

وفاجأت الجميع بقولها إن القصد من وراء انتشاره أن يساوي هذا البنطلون بين الغني والفقير، معتبرةً أن "الناس طبقات" وأن "مينفعش الغني يتساوى بالفقير"، وهنا ردت عليها إحدى مقدمات البرنامج بالقول إن هذه نزعة طبقية، لكن نجوى إبراهيم نفت ذلك.

لم يتوقف الأمر هنا، لكن إحدى رواد موقع فيسبوك اتهمت الفنانة بالعنصرية، وقالت عبر حسابها: "ماما نجوي.. اللي طول عمرها معروفة بطبقيتها وعنصريتها تجاه الغلابة والفقرا مش بالطيبة والمثالية زي ما بتشوفوها.. في 2002 عملت برنامج اسمه "فرح كليب" وكانت بتتقاضى رشوة من العرسان اللي بيطلعوا ف البرنامج مقابل الظهور وعشان هي بنت ناس ومسنودة .. طلعت من القضية زي الشعرة من العجين ولبسها مخرج البرنامج الغلبان اسمه "أشرف جاد" وأخد 10 سنين سجن".

وأضافت: "امبارح بالصدفة بتفرج علي برنامج بتاع مفيدة شيحة.. وكانت مستضيفاها.. فبتقولها أنا ارفض إن بناتي يلبسوا من موضة البناطيل المقطعة.. ﻹن ده معناه إننا مش هنعرف نفرق بين الغني والفقير لما يلبسوا زي بعض.. المذيعة قالت لها بس دي تبقي نزعة طبقية .. قالت لها لا الفقير مينفعش تساويه بالغني ربنا خلقنا طبقات".

وتابعت: "نجوي إبراهيم اللي لما بقت رئيسة قنوات الأسرة والطفل كان بيتقدم لها ناس كتير عايزين يبقوا مذيعين فكانت تختار الشباب البسطاء اللي متصورين في استديوهات شعبية ببدلة أو فستان بسيط، وتعلق صورهم علي بورد عندها وكل ما حد يدخل تقوله الحق دول عايزين يبقوا مذيعين عشان تضحك الناس عليهم.. باﻹضافة إنها بتتعمد تنسى اسماء اللي شغالين معاها كنوع من أنواع اﻹهانة والتحقير منهم".

وأكملت حديثها قائلةً: "هو ده الوش الحقيقي لماما نجوي.. وش مليان طبقية وعنصرية تجاه الأقل منها ﻹن من فلسفتها إن ربنا خلقنا درجات مينفعش نتساوي ببعض.. مش كل اللي بينضفوا وبيلمعوا قصاد الكاميرات.. نضاف ف الحقيقة!!".

يحيى الفخراني: "الفقير مش بيشتكي"

خلال كلمته بندوة في جامعة الإسكندرية، هاجم الفنان يحيى الفخراني من وصفهم بالفئة الطموحة التى تريد أن تزيد من دخلها، معتبرًا أن "الفقراء الحقيقيين لم يشتكوا من زيادة الأسعار".

وأضاف: "من يشتكى اللى عايز يحسن من مستواه مثل اللى عنده عربية وعايز يجيب أحسن منها إنما الفقيرالحقيقى لم يشتك من الأسعار"، وهو الأمر الذي أثار غضب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واتهموا الفخراني وقتها بالعنصرية والطبقية.

وقام الشاعر الغنائي، أمير طعيمة، بتوجيه رسالة عبر حسابه على فيسبوك للفخراني، قائلًا: "الفنان الكبير يحيى الفخراني اللي بكن له وبكن لفنه كل الإحترام والتقدير، واللي تمللي بيجبرني اني أكون من جمهوره و معجبيه... يا استاذ يحي غلابة مين اللي ما بيشتكوش، كون ان محيط حضرتك مفهوش غلابة يوصلك صوتهم فده مش معناه ان الغلابة ما بيشتكوش، الغلابة الحقيقيين معندهمش فيس بوك و لا بيعملوا مداخلات مع احمد موسي بس حضرتك ممكن تنزل الشارع وتتكلم مع الناس وانت تفهم ايه حالتهم واللي وصلوله، وهتسمع حكايات تشيب شعر الراس".

وتابع: "بعدين بديهي من غير ما تنزل و تسألهم، لما الطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة في بلد تشتكي من غلاء المعيشة فالطبيعي انك تقدر تتخيل حال محدودي الدخل والفقراء".

شيرين وهيفاء والنوبة

بعد نشرها صورة عبر حسابها على "فيسبوك"، تجمعها بطفلتيها هنا ومريم والمخرج محمد شاكر، وعلقت عليها بأن الكلب الموجود معهم في الصورة يسمى "نوبي"، تعرضت المطربة شيرين لسيل من الانتقادات وغضب بعض أهالي النوبة، الذين اتهموها بالعنصرية.

قامت بعدها "شيرين" على الفور بإزالة الصورة، ونشر اعتذار قالت فيه إن الكلب خاص بالمخرج محمد شاكر، وهو اسمه "noopi" وليس نوبي، وتابعت بقولها: "أهل النوبة أهلي وجدعان وقطع لسان أي حد يجيب سيرتهم بحاجة وحشة".

تعرضت أيضًا الفنانة هيفاء وهبي لنفس الموقف عندما غنت أغنية "بابا فين"، وتضمنت مقطعًا تقول فيه "أين دبدوبي والقرد النوبي"، وثار وقتها بعض أهل النوبة أيضًا ضد هيفاء، وتم إجبارها على حذف المقطع من الأغنية.

شمس ورامز جلال

عبرت الفنانة الكويتية شمس عن اشمئزازها من تعليقات الفنان رامز جلال خلال برنامجه "رامز بيلعب بالنار"، خاصةً بعد استضافته للفنانتين شيماء سيف ودينا ميزو.

وقالت عبر حسابها على موقع "تويتر": "رامز إنت وزملائك إذا بتحب تتمسخر عليهم هذا شي راجعلك.. بس إنت بتعليقاتك العنصرية بتهين كل أصحاب الوزن الزائد وهذه عنصرية".