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حظك اليوم برج السرطان الأحد 26/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج السرطان الأحد 26/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج السرطان الأحد 26/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج السرطان

مهنياً: تنعم بيوم جيد يجعلك تسيطر اكثر على الاوضاع، وربما تجد حلاًّ لمشكلة مهنية 

عاطفياً: يوم عاطفي جيد تحسم خلاله أمرك وتطل على وعود مميزة قد تتطور إلى علاقة تنتهي بالفرحة الكبيرة

صحياً: كثيرة هي أنواع السلطات المفيدة في أثناء الحمية، اختر واحدة منها كل يوم

ابراج مكتوب

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

المصدر:ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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