حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 26/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: تزدهر الأفكار والمشاعر وتشعر بالأمان، وربما تتواطأ مع المحيط على مشروع جديد وتجد الحلول لمشاكل سابقة



عاطفياً: الحبيب يطلب منك جواباً نهائياً حول مخططك لمستقبل علاقتك به، قدم له ما يسألك عنه



صحياً: قد تكون على موعد مع وضع صحي مقلق يزيد من سوء صحتك

ابراج مكتوب

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

المصدر:ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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