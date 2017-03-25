أخبار عاجلة

الأخبار - رؤساء وأعضاء الهيئات الإعلامية يؤدون اليوم اليمين الدستورية أمام مجلس النواب -
تسمم 4 أطفال بالفيوم لتناولهم وجبة أرز فاسدة -
ضبط عاطل حاول إدخال 19 قرصًا مخدرًا لسجين بالخانكة‎ -
طوارئ بالأقصر لمواجهة الطقس السيئ -
بالصور.. عاملون بمعابد بأسوان للمحافظ: كابلات الكهرباء تتعرض للسرقة -
القوات المسلحة توزع 5 آلاف كرتونة على أهالي سمالوط بالمنيا -
بالفيديو.. كيف تصنع الكيك بهذه الأشكال على الطريقة اليابانية؟ -
"إسكان النواب" توافق مبدئياً على مشروع قانون التطوير العقاري -
التعليم: 4 شروط تسمح لطلاب الثانوية المفصولين بأداء الامتحانات -
الغزالي رئيسًا لتحرير "القاهرة" خلفًا لسيد محمود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

روسيا: تحرير الرقة يحتاج إلى تنسيق بين قوات مكافحة الإرهاب

Google+ Print
روسيا: تحرير الرقة يحتاج إلى تنسيق بين قوات مكافحة الإرهاب روسيا: تحرير الرقة يحتاج إلى تنسيق بين قوات مكافحة الإرهاب

مصراوي Masrawy

المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف

موسكو - (أ ش أ)

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، اليوم السبت، إن تحرير مدينة الرقة السورية من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، يحتاج لتنسيق بين جميع القوات التي تكافح الإرهاب.

وأضاف كوناشينكوف في تصريحات بثتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية "وجهة النظر المتفائلة التي أطلقها وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان، حول عملية الرقة، استندت إلى نوع من المصادر الوطنية الخاصة به، التي لا علاقة لها بالواقع ولا الوضع على الأرض".

وكان وزير الدفاع الفرنسي قد أعلن، أمس، أن معركة الرقة ستبدأ خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنها ستكون معركة "حاسمة وقاسية وصعبة".
واعتبر المتحدث الروسي أن أكثر الناس تفاؤلا، يفقد الأمل في تحرير مدينة الموصل العراقية من تنظيم "داعش" خلال عام 2017

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تسمم 4 أطفال بالفيوم لتناولهم وجبة أرز فاسدة

تسمم 4 أطفال بالفيوم لتناولهم وجبة أرز فاسدة

ضبط عاطل حاول إدخال 19 قرصًا مخدرًا لسجين بالخانكة‎

ضبط عاطل حاول إدخال 19 قرصًا مخدرًا لسجين بالخانكة‎

طوارئ بالأقصر لمواجهة الطقس السيئ

طوارئ بالأقصر لمواجهة الطقس السيئ

بالصور.. عاملون بمعابد بأسوان للمحافظ: كابلات الكهرباء تتعرض للسرقة

بالصور.. عاملون بمعابد بأسوان للمحافظ: كابلات الكهرباء تتعرض للسرقة