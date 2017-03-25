روسيا: تحرير الرقة يحتاج إلى تنسيق بين قوات مكافحة الإرهاب

موسكو - (أ ش أ)

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، اليوم السبت، إن تحرير مدينة الرقة السورية من سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، يحتاج لتنسيق بين جميع القوات التي تكافح الإرهاب.

وأضاف كوناشينكوف في تصريحات بثتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية "وجهة النظر المتفائلة التي أطلقها وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان، حول عملية الرقة، استندت إلى نوع من المصادر الوطنية الخاصة به، التي لا علاقة لها بالواقع ولا الوضع على الأرض".

وكان وزير الدفاع الفرنسي قد أعلن، أمس، أن معركة الرقة ستبدأ خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنها ستكون معركة "حاسمة وقاسية وصعبة".

واعتبر المتحدث الروسي أن أكثر الناس تفاؤلا، يفقد الأمل في تحرير مدينة الموصل العراقية من تنظيم "داعش" خلال عام 2017