أخبار عاجلة

الأخبار - رؤساء وأعضاء الهيئات الإعلامية يؤدون اليوم اليمين الدستورية أمام مجلس النواب -
تسمم 4 أطفال بالفيوم لتناولهم وجبة أرز فاسدة -
ضبط عاطل حاول إدخال 19 قرصًا مخدرًا لسجين بالخانكة‎ -
طوارئ بالأقصر لمواجهة الطقس السيئ -
بالصور.. عاملون بمعابد بأسوان للمحافظ: كابلات الكهرباء تتعرض للسرقة -
القوات المسلحة توزع 5 آلاف كرتونة على أهالي سمالوط بالمنيا -
بالفيديو.. كيف تصنع الكيك بهذه الأشكال على الطريقة اليابانية؟ -
"إسكان النواب" توافق مبدئياً على مشروع قانون التطوير العقاري -
التعليم: 4 شروط تسمح لطلاب الثانوية المفصولين بأداء الامتحانات -
الغزالي رئيسًا لتحرير "القاهرة" خلفًا لسيد محمود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

مشاورات بين مصر وفرنسا حول القضايا الإفريقية

Google+ Print
مشاورات بين مصر وفرنسا حول القضايا الإفريقية مشاورات بين مصر وفرنسا حول القضايا الإفريقية

مصراوي Masrawy

مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية السفير محمد

القاهرة - (أ ش أ)

عقدت جولة المشاورات الدورية الثالثة بين وزارتي الخارجية المصرية والفرنسية حول القضايا المطروحة على الساحة الإفريقية، حيث تم تناول التحديات التي تواجه القارة الإفريقية على صعيد السلم والأمن، وكيفية تنسيق الجهود الإقليمية والدولية للتعامل مع هذه التحديات بفاعلية سواء في منطقة القرن الأفريقي أو الساحل والصحراء أو البحيرات العظمى، وذلك من منطلق أهمية التعامل مع جذور المشكلات وليس أعراضها فقط.

وأشار مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية السفير محمد إدريس، فى بيان للخارجية اليوم السبت، إلى أن هذه الجولة من المشاورات تأتي في ظروف تواجه فيها القارة الإفريقية تحديات كبرى، تستلزم تضافر الجهود القارية والدولية لتحقيق مصالح القارة الإفريقية.

وأضاف أن عضوية المتزامنة في كل من مجلس الأمن ومجلس السلم والأمن الإفريقي تضفي أهمية متزايدة على الدور المصري الإقليمي، وتؤهل مصر للاضطلاع بمسئولية كبرى في التعامل مع قضايا قارتها الإفريقية والدفاع عن مصالح شعوب القارة، في ظل ما يمثله الإنتماء الأفريقي من أحد مكونات الهوية المصرية، وبعداً محورياً في السياسة الخارجية المصرية ومصالح مصر الاستراتيجية.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية

شاهد| «الإبراشي» يكشف لأول مره عن معلومات مثيرة وخطيرة عن «أبو البراء المصري » من مسقط رأسه بكفر الشيخ

شاهد| «الإبراشي» يكشف لأول مره عن معلومات مثيرة وخطيرة عن «أبو البراء المصري » من مسقط رأسه بكفر الشيخ

القوات الجوية المصرية توجه "صفعة" لأنصار بيت المقدس .. سقوط رأس الأفعى بالتنظيم الأسود والمفاجأة صديق مقرب من خيرت الشاطر

القوات الجوية المصرية توجه "صفعة" لأنصار بيت المقدس .. سقوط رأس الأفعى بالتنظيم الأسود والمفاجأة صديق مقرب من خيرت الشاطر