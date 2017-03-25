مشاورات بين مصر وفرنسا حول القضايا الإفريقية

القاهرة - (أ ش أ)

عقدت جولة المشاورات الدورية الثالثة بين وزارتي الخارجية المصرية والفرنسية حول القضايا المطروحة على الساحة الإفريقية، حيث تم تناول التحديات التي تواجه القارة الإفريقية على صعيد السلم والأمن، وكيفية تنسيق الجهود الإقليمية والدولية للتعامل مع هذه التحديات بفاعلية سواء في منطقة القرن الأفريقي أو الساحل والصحراء أو البحيرات العظمى، وذلك من منطلق أهمية التعامل مع جذور المشكلات وليس أعراضها فقط.

وأشار مساعد وزير الخارجية للشئون الأفريقية السفير محمد إدريس، فى بيان للخارجية اليوم السبت، إلى أن هذه الجولة من المشاورات تأتي في ظروف تواجه فيها القارة الإفريقية تحديات كبرى، تستلزم تضافر الجهود القارية والدولية لتحقيق مصالح القارة الإفريقية.

وأضاف أن عضوية مصر المتزامنة في كل من مجلس الأمن ومجلس السلم والأمن الإفريقي تضفي أهمية متزايدة على الدور المصري الإقليمي، وتؤهل مصر للاضطلاع بمسئولية كبرى في التعامل مع قضايا قارتها الإفريقية والدفاع عن مصالح شعوب القارة، في ظل ما يمثله الإنتماء الأفريقي من أحد مكونات الهوية المصرية، وبعداً محورياً في السياسة الخارجية المصرية ومصالح مصر الاستراتيجية.