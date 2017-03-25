الخرطوم تشكر أوغندا على إطلاق سراح أسرى سودانيين

الخرطوم - )أ ش أ(

بحث نائب الرئيس السوداني، حسبو محمد عبد الرحمن ، اليوم السبت، مع كل من رئيس أوغندا، يوري موسيفيني، ورئيس وزراء إثيوبيا هايلي مريام ديسالين، علاقات بلاده الثنائية بكل من الدولتين، وعدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وذلك على هامش مشاركتهم في قمة دول "إيجاد" التي تعقد في العاصمة الكينية نيروبي .

ونقل حسبو رسالة شفهية من الرئيس السوداني، عمر البشير، لنظيره الأوغندي، شكره فيها علي جهوده في إطلاق سراح الأسرى السودانيين وإحلال السلام في السودان.

وقال وزير الدولة بوزارة الخارجية السودانية، كمال الدين إسماعيل، في تصريح صحفي اليوم، إن الرئيس الأوغندي أكد حرصه على بذل المزيد من الجهد لتحقيق السلام في السودان، موضحا أن اللقاء استعرض مختلف القضايا التي تهم البلدين، والأوضاع في دولتي جنوب السودان والصومال، وأن الجانبين أكدا على أهمية تحقيق السلام والاستقرار في الدولتين.

وأضاف إسماعيل، أن لقاء نائب الرئيس السوداني ، ورئيس الوزراء الإثيوبي، تناول مختلف القضايا الثنائية والإقليمية، مبرزا أن حسبو وديسالين ناقشا جهود البلدين نحو تحقيق السلام في جنوب السودان، مؤكداً تطابق وجهات نظر الجانبين حول مجمل القضايا.