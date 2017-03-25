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بالفيديو.. ماذا يعرف المواطنون عن "ساعة الأرض"؟

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بالفيديو.. ماذا يعرف المواطنون عن "ساعة الأرض"؟ بالفيديو.. ماذا يعرف المواطنون عن "ساعة الأرض"؟

مصراوي Masrawy

أحد المواطنين

كتبت- مادي غيث:

أجرى "مصراوي"، استطلاع رأي حول مدى معرفة المواطنين بـ"ساعة الأرض" بالشارع المصري، التي توافق اليوم السبت.

يُشار إلى أن "ساعة الأرض"، هو حدثٌ عالمي سَنوي من تَنظيم الصندوق العالمي للطبيعة، يتم خلاله تشجيع الأفراد والمجتَمعات ومُلّاك المنازل والشَرِكات على إطفاء الأضواء، والأجهزة الإلكترونية، غير الضرورية لمدة ساعةٍ واحدة من الساعة 8:30 حتّى 9:30 آخر سبت من شهر مارس، وذلك لرفع الوعي بخطر التغير المناخي.

ومن المقرر أن تشارك وزارة البيئة العالم في الاحتفال بالمبادرة العالمية لإطفاء الأنوار، اليوم في تمام الساعة الـ8:30 مساءً وحتى الساعة الـ 9:30 مساءً من المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، بالإضافة إلى إطفاء الأنوار بعددٍ من المعالم السياحية الهامة بالمحافظات المصرية.

كما يشارك بالاحتفالية: القلعة والأهرامات وأبي الهول ومكتبة الإسكندرية وقلعة قايتباي، وبعض المعابد الأثرية بالأقصر كالكرنك وبعض الفنادق الكبرى، فضلًا عن مشاركة الجهات المختلفة والمجتمع المدني والأفراد"، بهدف توفير استهلاك الطاقة ورفع الوعي بظاهرة التغيرات المناخية ودعم المشاركة الإيجابية للمجتمع في حماية البيئة من خلال إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعة.

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مصراوي Masrawy

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