صور| وقفة احتجاجية للمحامين.. وهتافات ضد النقيب

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نظم عدد من المحامين وقفة احتجاجية ظهر اليوم السبت أمام نقابتهم، لتجديد اعتراضهم على الاشتراطات الجديدة التي أقرتها النقابة في عضويتها، وضوابط تجديد الاشتراك.

وردد المحامون هتافات مناهضة للنقيب سامح عاشور من بينها: "ياللى ساكت ساكت ليه خدت استثناء ولا إيه"، و"قولوا لعاشور واللي معاه النقابة مش للبيع".

وقضت الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد أبو ضيف اليوم السبت، بتأجيل الطعون المتعلقة بضوابط تجديد الاشتراك إلى 8 أبريل المقبل للاطلاع والتعقيب.

ومن المفترض أن يعقد مجلس النقابة العامة اجتماعا في وقت لاحق اليوم السبت، مع النقابات الفرعية لمناقشة إجراءات التصعيد بشأن محامين مطلب، واجراءات ضوابط تجديد ضوابط العضوية .