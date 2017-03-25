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لجنة الأمن القومي تزور مصابي القوات المسلحة

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لجنة الأمن القومي تزور مصابي القوات المسلحة لجنة الأمن القومي تزور مصابي القوات المسلحة

التحرير

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انتهت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة النائب كمال عامر، من زيارة جميع المصابين من أفراد القوات المسلحة، في الأحداث الأخيرة.

وزارات اللجنة، 3 مستشفيات هي: المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي، ومستشفى الشرطة بالعجوزة، ومستشفى العظام التكميلي في الحلمية، للاطمئنان على جميع المصابين ونقل تحيات أعضاء المجلس على مجهوداتهم في خدمة الوطن.

وقال النائب صلاح شوقي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن اللجنة زارت جميع مصابي العمليات الإرهابية الأخيرة من أبطال القوات المسلحة والشرطة، في 3 مستشفيات بالقاهرة، واطمئنت على مستوى الخدمة الطبية التي تقدم لهم.

وضم الوفد البرلماني الذي يرأسه النائب كمال عامر، كل من النائب سلامة الجوهري، والنائب علي الدمرداش، والنائب صلاح شوقي، والنائبة هند الجبالي، والنائب أحمد إسماعيل، واللواء أسامة راضي، واللواء جمال عبد العال. 

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التحرير

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