تفاصيل اجتماع « الأعلى للجامعات»: زيادة حصة التعليم الخاص لـ10%

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عقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اجتماعا، بمقر الوزارة، ظهر اليوم السبت، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وبحضور الدكتور عز الدين أبو ستيت أمين المجلس.

عرض الدكتور خالد عبد الغفار رؤية وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى الجامعات الخاصة خلال الفترة القادمة، والتى تركز على مجموعة محاور أساسية تشمل جودة التعليم العالى بمفهومها التطبيقى، والتوسع فى عدد الجامعات الأهلية والخاصة؛ بشرط ارتباط التوسع فى الجامعات الخاصة بالتخصصات العلمية الجديدة التى يحتاجها المجتمع والمناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للجامعات الخاصة، ودعم البحث العلمى فى هذه الجامعات.

وأكد الوزير على أهمية دور الجامعات الخاصة والأهلية فى منظومة التعليم العالى فى مصر، وقدرتها على كسب ثقة المجتمع، مشيرا إلى أن نسبة تواجد التعليم الخاص فى التعليم العالى لا تزال ضئيلة أقل من 5%، وأنه من المقرر أن تصل إلى أكثر من 10% فى الخطة الاستراتيجية 2030.

وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار أننا فى حاجة إلى إنشاء جامعات تكنولوجية وجامعات خاصة وأهلية جديدة؛ بها تخصصات جديدة وغير نمطية كتخصص صناعة السفن والهندسة النووية فى كليات الهندسة، على أن تتماشى مع الخطة الاستراتيجية 2030، مشيرا إلى أنه جار إعداد قائمة بالتخصصات المطلوبة فى المرحلة القادمة.

وشدد وزير التعليم العالى والبحث العلمى على ضرورة التنسيق مع قطاعات المجلس الأعلى للجامعات لتحديد التخصصات العلمية غير النمطية فى كافة القطاعات لتكون مرشدا لإنشاء كليات جديدة بالجامعات الخاصة المزمع إنشائها.

وأوضح عبد الغفار ضرورة إعطاء أهمية خاصة للأقاليم الجغرافية التى لا يتوافر بها جامعات خاصة، وإعطاء اهتمام بالتخصصات العلمية التى تحتاجها هذه الأقاليم، مشيرا إلى أن هناك تكدس فى بعض المحافظات كمنطقة شرق القاهرة، وهناك أماكن تعانى من نقص فى إتاحة فرص التعليم العالى والتنمية.

كما رأى وزير التعليم العالى والبحث العلمى ضرورة التواصل المستمر مع الأساتذة والخبراء بالهيئة القومية للجودة والاعتماد، للاستفادة من خبراتهم، مشيرا إلى أهمية حصول الكليات على شهادة الجودة والاعتماد من الهيئة القومية للجودة والاعتماد، مؤكدا أن الاعتماد شرط فى حالة إنشاء كلية مماثلة فى الفرع، مشيرا إلى أن ذلك يعد خطوة على الطريق نحو إصلاح وتطوير التعليم.

وطالب الوزير من رؤساء الجامعات الخاصة إعداد نشرة إلكترونية لتوزيعها على تلك الدول، لما لها دور كبير فى اجتذاب الوافدين وذلك من خلال ترويج وتسويق برامجها فى جميع الدول العربية والإفريقية، كما طالب الوزير من أعضاء المجلس بتنظيم معرض كبير فى الخارج يحتوى على جميع هذه البرامج الدراسية بهدف استقطاب الطلاب الوافدين.

وأكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى على ضرورة إنشاء منظومة بحثية متكاملة بالجامعات الخاصة، من خلال إنشاء المراكز البحثية داخل هذه الجامعات والمساهمة مع الجامعات الحكومية فى تطوير المنظومة البحثية.

كما أشار الوزير إلى أنه جار إعداد فيلم وثائقى عن التعليم فى مصر يشمل جميع المراكز البحثية على مستوى الجمهورية، وذلك بالتعاون مع مدينة الإنتاج الإعلامى بهدف الترويج والتسويق بالخارج.

وبحث المجلس تقارير لجنة فحص طلبات إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية، إذ تمت الموافقة على إنشاء جامعة خاصة باسم جـــــامعة الفنار بالإسكندرية على أن تضم كليات (الهندسة ـ الكلية التكنولوجية ـ الصيدلة ـ طب الفم والأسنان ـ العلاج الطبيعى ـ الفنون والتصميم ـ الإعلام) مع اقتران بدء الدراسة بكليتى الهندسة والكلية التكنولوجية فى ذات التوقيت.

ووافق المجلس على إنشاء جامعة ميريت بمدينة سوهاج الجديدة، وتضم كليات (الطب البشرى ـ الصيدلة ـ طب جراحة الفم والأسنان ـ العلاج الطبيعى ـ العلوم الطبية التطبيقية ـ الاقتصاد والإدارة ـ الآداب والعلوم الإنسانية ـ العلوم التكنولوجية ـ التمريض ـ السياحة والفنادق ـ الهندسة).

كما اعتمد المجلس محضر اجتماع لجنة شئون الطلاب للجامعات الخاصة والأهلية، تشكيل لجنة متخصصة لمعاينة الإمكانيات المادية والبشرية، وتحديد أعداد الطلاب، وذلك قى توصية لجنة قطاع الآداب بالموافقة على بدء الدراسة بقسم آثار شبة الجزيرة العربية بكلية الآثار والإرشاد السياحى بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وتشكيل لجنة فنية متخصصة لمعاينة الإمكانات المادية والبشرية بكلية الإقتصاد والتجارة الدولية بالجامعة الصينية.

كما اعتمد المجلس محضر اجتماع لجنة الدراسات العليا والعلاقات الخارجية للجامعات الخاصة والأهلية بدء الدراسة بمرحلة الماجستير بالبرنامج المشترك فى البيوتكنولوجى فى مجال العلوم البيئية طبقاً لنظام الساعات المعتمدة الأوربى (Ects) بكلية التكنولوجيا الحيوية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وبدء برنامج الدراسات العليا للحصول على درجة الماجستير فى العلوم الصيدلية تخصص الكيمياء الصيدلية (الكيمياء التحليلية والكيمياء العضوية والكيمياء الصيدلية) بجامعة مصر الدولية.

كما وافق المجلس على اللائحة الداخلية لكلية الصيدلة جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا (مرحلة البكالوريوس فى صيغتها النهائية)، كما وافق على تعديل مسمى كلية العلوم الصيدلية والتصنيع الدوائى بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا إلى كلية الصيدلة.