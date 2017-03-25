«نقل البرلمان» عن رفع سعر تذكرة المترو: «قرار جريء»

التحرير

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اعتبر النائب سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن رفع سعر تذكرة المترو لجنيهين، قرار جريء من وزير النقل.

وأشار إلى أنه «لم يجد أمامه غير رفع التذكرة والعملية واقفة أمامه، والشركات بدأت تسحب نفسها وتفسخ عقود وديون تراكمت ومرتبات».

وأضاف طعيمة لـ«التحرير»، أنه يجب ترشيد الكهرباء وطرح الخطوط للاستثمار، والاعتماد على آليات جديدة في دخول استثمارات للمترو.

وتابعا: «الوزير لو اعتمد على التذكرة فقط هيسقط، يهمني إنه عندما يزيد سعر التذكرة، يجب أن أقول للمواطن ماذا فعلت بعد الزيادة».