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رئيس الوزراء: توفير حياة آمنة لسكان العشوائيات ضرورة حتمية

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رئيس الوزراء: توفير حياة آمنة لسكان العشوائيات ضرورة حتمية رئيس الوزراء: توفير حياة آمنة لسكان العشوائيات ضرورة حتمية

التحرير

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عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، لقاءين متتاليين، بوزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الدكتورة هالة السعيد، والمهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ووجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات، مع إيلاء أهمية خاصة بالمشروعات التي تمس حياة المواطنين، وبصفة خاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمناطق الأكثر احتياجاً وتنفيذ الوصلات المنزلية الخاصة بها.

وكلف بمتابعة خطة تطوير المناطق العشوائية بشكل عام، وخاصة المناطق غير الآمنة الواقعة في نطاق أبراج الضغط العالي وخطوط الكهرباء الهوائية، وذلك بهدف توفير حياة آمنة لقاطني تلك المناطق، وفقاً للجدول الزمني المحدد للتعامل مع هذه المشكلة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والوزارات المعنية الأخرى.

وأكد أهمية التركيز على المشروعات التي توفر فرص العمل، واستكمال المشروعات القائمة بمحافظات شمال وجنوب سيناء والوادي الجديد، إلى جانب تنفيذ برامج لإعادة تدوير المخلفات الصلبة، وإنهاء مشروعات الحماية من مخاطر السيول، مع المضي بخطوات سريعة في ترميم القصور الأثرية ومنها قصر السكاكيني، والجوهرة، وعمر طوسون لإعادة رونقها وإبرازها بالصورة الحضارية التي تليق بها والإستفادة منها بشكل أفضل، إلى جانب إستكمال متحف الحضارة.

من جانبه، عرض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نتائج الزيارة التي قام بها مؤخرا إلى الولايات المتحدة الامريكية، مشيراً إلى ما شهدته من مباحثات مكثفة مع القيادات التنفيذية لكبرى الشركات العالمية المتعددة الجنسيات المطورة للتكنولوجيا ونظم المعلومات والاتصال، فضلأً عن شركات الأبحاث والاستشارات، إلى جانب مجموعة من المؤسسات الأكاديمية لبحث التعاون في مجال الابداع التكنولوجي وريادة الأعمال، منوهاً إلى الاتفاق مع عدد من الشركات العالمية على دعم تنمية صناعة الالكترونيات في وضخ استثمارات جديدة بالمناطق التكنولوجية.

وعرض الوزير أيضاً ما شهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من معدلات نمو ايجابية، نتيجة تنفيذ عدد من المشروعات الضخمة ومنها توطين التكنولوجيا في محافظات وأقاليم مصر المختلفة، وجهود تنمية صناعة الإلكترونيات، ودعم بيئة الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، بالإضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالات الاتصالات والبريد.

وأوضح الوزير، أنه يجري العمل حالياً في استكمال مشروع قواعد البيانات المتكاملة الذي يهدف إلى بناء قاعدة خدمات متطورة تخدم القطاع الحكومي والأفراد بصورة متكاملة، وتسهم في دعم واتخاذ القرار في جميع الجهات الحكومية من خلال بيانات مدققة ترتبط بالرقم القومي للمواطن.

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