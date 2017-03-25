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«انفنيتي سولار» تطلق أول محطة طاقة شمسية بقدرة 102 ميجا وات

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«انفنيتي سولار» تطلق أول محطة طاقة شمسية بقدرة 102 ميجا وات «انفنيتي سولار» تطلق أول محطة طاقة شمسية بقدرة 102 ميجا وات

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انتهت شركة "انفنيتى سولار" المصرية من إقامة مشروع أول محطة طاقة شمسية على الجهد المتوسط، ضمن المرحلة الأولى من برنامج تعريفة التغذية، بقدرة 102 ميجا وات بمدينة السادس من أكتوبر.

وصرح تيمور أبو الخير مدير إدارة الاستثمار فى مجموعة شركات "انفنيتى" أن المحطة إحدى المشروعات الاستثمارية فى مجال توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية؛ ضمن برنامج تعريفة التغذية لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وقال أبو الخير إن المحطة هى الأولى من نوعها، إذ أنها تمثل نقلة في مجال توليد الكهرباء، من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، كما تأتي ضمن توجه للتوسع وتشجيع الاستثمار في هذا المجال.

وأضاف أن تنفيذ المشروع استغرق  فترة ثلاثة أسابيع، من خلال التمويل الذاتي، وتم التوصيل فى منتصف شهر يناير الماضى مع شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وذلك تحت برنامج تعريفة التغذية بالمرحلة الأولى للطاقة الجديدة والمتجددة.

وأكد أحمد شمس مدير عام شركة "انفنيتى سولار"، أن حجم المشروع 102 ميجا وات وينتج كهرباء بقدرة 1884 ميجا وات ساعة سنويا، ونفذ بأيدي مصرية خالصة من خلال تعاون مصري ألماني.

وأشار إلى أن المشروع يسهم في الحد من تلوث البيئة من خلال منع انبعاث 1330 طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويا في الجو، وتصل إلى 31 ألف و722 طن خلال مدة المشروع البالغة 25 عاما.

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