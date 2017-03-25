«من بعد ضلمة».. فيلم تسجيلي بـ«إعلام عين شمس» عن سرطان الثدي

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حصل طلاب قسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب، جامعة عين شمس، على المركز الثالث في مسابقة "فكر بالوردي"، التي تنظمها المؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدي، بالتعاون مع مركز بحوث ودراسات المرأة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، وسط مشاركة 13 من أقسام وكليات الإعلام المختلفة على مستوى الجمهورية، عن فيلم تسجيلي بعنوان "من بعد ضلمة".

تدور أحداث الفيلم التسجيلي "من بعد ضلمة"، عن نماذج لأبطال تحدت مرض السرطان، تحت إشراف خالد شبانة، وسمر صبري، ومي زايد.

ويتكون فريق العمل الطلابي من آية نجيب، منة قرمان، أحمد عادل، رغدة فتحي، چيلان محسن، رائد سمير، هدير رؤوف، نورهان قرمان.

بينما حصلت إعلام طنطا، على المركز الأول فى إطار مسابقة الحملة الإعلامية، وجاء فى المركز الثاني طالبة من إعلام القاهرة في مجال المقال.

وشهد حفل توزيع الجوائز، عرض مجموعة من طلاب كلية الإعلام الشعبة الإنجليزية، لنتائج بحث قاموا به عن مستوى وعي طلاب الجامعة بمرض سرطان الثدي و طرق الوقاية منه.