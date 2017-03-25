رابطة مثلث ماسبيرو: أغلب السكان يرفضون بدائل الحكومة

التحرير

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المحافظة: من يرفضون البدائل عليهم كتابة رغباتهم في استمارة الشاغلين

قال مصباح حسن نائب رئيس رابطة مثلث ماسبيرو، إن معظم السكان حصلوا اليوم على استمارة «الشاغلين»؛ التي تعرض عليهم البدائل في مقابل إخلاء المنطقة لتطويرها.

وأضاف حسن، في تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن اللجنة المشكلة من وزارة الإسكان ومحافظة القاهرة وزعت الاستمارات، وفوجئ السكان ممن حصلوا على إيصال عقب عملية الحصر، أنه لا توجد استمارات لهم، ولكن اللجنة وعدت بمراجعة الأمر مرة أخرى وعمل استمارات بأسمائهم.

وأوضح نائب رئيس رابطة مثلث ماسبيرو إلى أن معظم أهالي المنطقة يرفضون بدائل الحكومة، ويطالبون بالبقاء والحصول على وحدات بعد التطوير، ولكن بقيمة إيجارية متناسبة مع حالتهم المادية، لافتا إلى أن أقل قيمة إيجارية قدمتها الحكومة في الحلول 1000 جنيه، وهناك من لا يستطيع تسديد هذه القيمة بشكل شهري، مضيفا أن اللجنة طالبت الجميع باستكمال الاستمارة، ومن يرفض البدائل يكتب داخل الاستمارة "أرفض الحلول المقترحة وأطالب باستلام وحدة بعد التطوير والبقاء في المنطقة في مقاب لقيمة إيجارية مناسبة".

وأشار إلى أن هناك 4 أكشاك تتسلم الاستمارات من الأهالي، وتم تخصيص منفذ للأهالي الذين لم يحصلوا على إيصال ولم يتم حصرهم.

ومن جانبه أكد المواطن إبراهيم جلال أحد سكان مثلث ماسبيرو لـ"التحرير" أنه يرفض بدائل الحكومة، لأن التعويض غير مناسب للأسعار المرتفعة التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية، لافتا إلى أن التعويض 100 ألف جنيه لا يكفي للحصول على شقة في مكان مناسب، بالإضافة إلى أنهم تعودوا على الحياة في منطقة وسط المدينة وسط عائلاتهم وأعمالهم.

وطالب جلال بضمانة قوية تضمن عودة أهالي مثلث ماسبيرو مرة أخرى إلى المنطقة بعد تطويرها، لافتا إلى أنه يجب على المحافظة أن تراعي الظروف المادية للمواطنين وعدم قدرتهم على القيمة الإيجارية التي وضعتها مقابل العودة مرة أخرى للمنطقة.