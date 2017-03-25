10 مدربين أجانب صنعوا أمجاد «الزمالك»

التحرير

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أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن محمد حلمي المدير الفني للنادي، طلب الرحيل عن تدريب القلعة البيضاء.

وقال إن مجلس الإدارة بدأ التفاوض مع بعض المدربين الأجانب لتولي القيادة الفنية للزمالك.

«التحرير» تستعرض أبرز المدربين الأجانب الذين استطاعوا تحقيق البطولات مع القلعة البيضاء، والتي تولى تدريبها 28 مدربًا أجنبيًا منذ تأسيس النادي 1911 وحتى الآن.

أول مدرب أجنبي استطاع أن يحصد بطولات مع نادي الزمالك، كان اليوغسلافي إيفان، الذي تولى مهام تدريب الفريق في موسم 1959-1960، واستطاع أن يحصل على أول بطولة دوري للقلعة البيضاء، بالإضافة الى بطولتين لكأس مصر.

ومع نجاح إيفان، تعاقد الزمالك مع يوغسلافي آخر هو جوزيف فاندلر، الذي تولى مهام الفريق الأبيض في الفتره من 1963 إلى 1965، واستطاع أن يحصد بطولتين للدوري المصري.

وفي الفترة من 1965 إلى 1986 مر العديد من المدربين الأجانب الذين لم يستطيعون تقديم أي جديد للقلعة البيضاء، حتى تولى الإنجليزي ريتشي باركر القيادة الفنية في موسم 1986-1987، واستطاع حصد دوري أبطال إفريقيا، ليصبح أول مدرب أجنبي يحصد بطولة قارية للفارس الأبيض.

وفي المواسم من 1991 إلى 1993 تولى الأسكتلندي ديف مكاي، مهام الفريق، ليكرر إنجاز اليوغسلافي فاندلر بحصد بطولتين للدوري المصري، ولم يستطع أي مدرب آخر حصد بطولتين للدوري المصري بعد اليوغسلافي والأسكتلندي.

وفي موسم 1996-1997 تولى الألماني ويرنر أولك القيادة الفنية للزمالك، وحصد معهم دوري أبطال إفريقيا وكأس السوبرالإفريقي.

أما عن الهولندي رود كرول، فقد تولى مهام تدريب الفريق الأبيض مرتين، الولاية الأولى كانت في الفترة من 1997 إلى 1999 حصد خلالها بطولة الكأس الأفروآسيوية للأندية، وفي ولايته الثانية موسم 2007-2008 حصد لقب كأس مصر.

ثم عاد الزمالك للتجربة الألمانية مع المدرب أوتوفيستر، الذي تولى مهام الفريق في الفترة من 1999 إلى 2002، حصد خلالها بطولة للدوري المصري، وبطولة لكأس مصر، كما استطاع حصول على لقب كأس السوبر المصري وكأس الكؤوس الإفريقية.

البرازيلي كابرال تولى مهمة تدريب الزمالك مرتين، الأولى في موسم 2002-2003، حصد خلالها بطولة للدوري المصري، وكأس السوبر المصري، كما حصد بطولة دوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي، وفي ولايته الثانية موسم 2004-2005 لم يستطيع الحصول على أي بطولة مع الفارس الأبيض.

وفي موسم 2003-2004 تولى البرتغالي فينجادا تدريب نادي الزمالك، ليصبح أول مدرب برتغالي يتولى مهام تدريب الفريق الأبيض، ليحصد معه بطولة للدوري المصري، كما حصل على البطولة العربية للأندية وكأس السوبر المصري السعودي.

آخر المدربين الأجانب حصولاً على بطولات مع القلعة البيضاء هو البرتغالي جوسفالدو فيريرا، الذي تولى المهام الفنية لأبناء ميت عقبة، في موسم 2014-2015، واستطاع الحصول على بطولة للدوري المصري وبطولة لكأس مصر.