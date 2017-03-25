أخبار عاجلة

الأخبار - رؤساء وأعضاء الهيئات الإعلامية يؤدون اليوم اليمين الدستورية أمام مجلس النواب -
تسمم 4 أطفال بالفيوم لتناولهم وجبة أرز فاسدة -
ضبط عاطل حاول إدخال 19 قرصًا مخدرًا لسجين بالخانكة‎ -
طوارئ بالأقصر لمواجهة الطقس السيئ -
بالصور.. عاملون بمعابد بأسوان للمحافظ: كابلات الكهرباء تتعرض للسرقة -
القوات المسلحة توزع 5 آلاف كرتونة على أهالي سمالوط بالمنيا -
بالفيديو.. كيف تصنع الكيك بهذه الأشكال على الطريقة اليابانية؟ -
"إسكان النواب" توافق مبدئياً على مشروع قانون التطوير العقاري -
التعليم: 4 شروط تسمح لطلاب الثانوية المفصولين بأداء الامتحانات -
الغزالي رئيسًا لتحرير "القاهرة" خلفًا لسيد محمود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

10 مدربين أجانب صنعوا أمجاد «الزمالك»

Google+ Print
10 مدربين أجانب صنعوا أمجاد «الزمالك» 10 مدربين أجانب صنعوا أمجاد «الزمالك»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن محمد حلمي المدير الفني للنادي، طلب الرحيل عن تدريب القلعة البيضاء.

وقال إن مجلس الإدارة بدأ التفاوض مع بعض المدربين الأجانب لتولي القيادة الفنية للزمالك.

«التحرير» تستعرض أبرز المدربين الأجانب الذين استطاعوا تحقيق البطولات مع القلعة البيضاء، والتي تولى تدريبها 28 مدربًا أجنبيًا منذ تأسيس النادي 1911 وحتى الآن.

الزمالك×ريال مدريد

أول مدرب أجنبي استطاع أن يحصد بطولات مع نادي الزمالك، كان اليوغسلافي إيفان، الذي تولى مهام تدريب الفريق في موسم 1959-1960، واستطاع أن يحصل على أول بطولة دوري للقلعة البيضاء، بالإضافة الى بطولتين لكأس .

ومع نجاح إيفان، تعاقد الزمالك مع يوغسلافي آخر هو جوزيف فاندلر، الذي تولى مهام الفريق الأبيض في الفتره من 1963 إلى 1965، واستطاع أن يحصد بطولتين للدوري المصري.

وفي الفترة من 1965 إلى 1986 مر العديد من المدربين الأجانب الذين لم يستطيعون تقديم أي جديد للقلعة البيضاء، حتى تولى الإنجليزي ريتشي باركر القيادة الفنية في موسم 1986-1987، واستطاع حصد دوري أبطال إفريقيا، ليصبح أول مدرب أجنبي يحصد بطولة قارية للفارس الأبيض.

ديف مكاي

وفي المواسم من 1991 إلى 1993 تولى الأسكتلندي ديف مكاي، مهام الفريق، ليكرر إنجاز اليوغسلافي فاندلر بحصد بطولتين للدوري المصري، ولم يستطع أي مدرب آخر حصد بطولتين للدوري المصري بعد اليوغسلافي والأسكتلندي.

ويرنر أولك

وفي موسم 1996-1997 تولى الألماني ويرنر أولك القيادة الفنية للزمالك، وحصد معهم دوري أبطال إفريقيا وكأس السوبرالإفريقي.

رود كرول

أما عن الهولندي رود كرول، فقد تولى مهام تدريب الفريق الأبيض مرتين، الولاية الأولى كانت في الفترة من 1997 إلى 1999 حصد خلالها بطولة الكأس الأفروآسيوية للأندية، وفي ولايته الثانية موسم 2007-2008 حصد لقب كأس مصر.

أوتوفيستر

ثم عاد الزمالك للتجربة الألمانية مع المدرب أوتوفيستر، الذي تولى مهام الفريق في الفترة من 1999 إلى 2002، حصد خلالها بطولة للدوري المصري، وبطولة لكأس مصر، كما استطاع حصول على لقب كأس السوبر المصري وكأس الكؤوس الإفريقية.

كابرال

البرازيلي كابرال تولى مهمة تدريب الزمالك مرتين، الأولى في موسم 2002-2003، حصد خلالها بطولة للدوري المصري، وكأس السوبر المصري، كما حصد بطولة دوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي، وفي ولايته الثانية موسم 2004-2005 لم يستطيع الحصول على أي بطولة مع الفارس الأبيض.

فينجادا

وفي موسم 2003-2004 تولى البرتغالي فينجادا تدريب نادي الزمالك، ليصبح أول مدرب برتغالي يتولى مهام تدريب الفريق الأبيض، ليحصد معه بطولة للدوري المصري، كما حصل على البطولة العربية للأندية وكأس السوبر المصري السعودي.

جوسفالدو فيريرا

آخر المدربين الأجانب حصولاً على بطولات مع القلعة البيضاء هو البرتغالي جوسفالدو فيريرا، الذي تولى المهام الفنية لأبناء ميت عقبة، في موسم 2014-2015، واستطاع الحصول على بطولة للدوري المصري وبطولة لكأس مصر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية

شاهد| «الإبراشي» يكشف لأول مره عن معلومات مثيرة وخطيرة عن «أبو البراء المصري » من مسقط رأسه بكفر الشيخ

شاهد| «الإبراشي» يكشف لأول مره عن معلومات مثيرة وخطيرة عن «أبو البراء المصري » من مسقط رأسه بكفر الشيخ

القوات الجوية المصرية توجه "صفعة" لأنصار بيت المقدس .. سقوط رأس الأفعى بالتنظيم الأسود والمفاجأة صديق مقرب من خيرت الشاطر

القوات الجوية المصرية توجه "صفعة" لأنصار بيت المقدس .. سقوط رأس الأفعى بالتنظيم الأسود والمفاجأة صديق مقرب من خيرت الشاطر