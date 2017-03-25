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صلاح يغادر معسكر المنتخب لحضور عزاء والد زوجته

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صلاح يغادر معسكر المنتخب لحضور عزاء والد زوجته صلاح يغادر معسكر المنتخب لحضور عزاء والد زوجته

التحرير

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وافق الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، على السماح للدولي محمد صلاح، لاعب وروما الإيطالي، بمغادره المعسكر، وذلك لحضور جنازة والد زوجته بالغربية.

وتوفي والد زوجة محمد صلاح، اليوم السبت، بعد صراع مع المرض، ويقام العزاء في الغربية مسقط رأسه.

وكان صلاح قد وصل إلى معسكر وأدى تدريبا خفيفا بمفرده، ومن المقرر أن يعود للانضمام إلى المعسكر غدًا الأحد.

ويؤدي المنتخب تدريبه اليوم في السادسة مساء على الملعب الفرعي لستاد ببرج العرب، استعدادًا لمواجهة نظيره التوجو الودي يوم الثلاثاء المقبل ببرج العرب.

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التحرير

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