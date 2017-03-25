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نور الشربيني تودع بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش

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نور الشربيني تودع بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش نور الشربيني تودع بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش

التحرير

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ودعت نور الشربيني، المصنفة الأولى عالميًا في الإسكواش، منافسات بطولة بريطانيا المفتوحة، بعد الخسارة من الإنجليزية لورا ماسارو، المصنفة الخامسة عالميًا، بنتيجة (3-2) ضمن منافسات الدور قبل النهائي من البطولة.

وفازت نور الشربيني في أول شوطين قبل أن تتعرض للخسارة في الثلاث أشواط الأخيرة.

خروج الشربيني من البطولة وضع حدًا لمنافسة اللاعبات المصريات على تحقيق اللقب، خاصة بعد إخفاق رنيم الوليلي ونور الطيب ونوران جوهر وندى عباس وسلمى هاني وهانيا الهمامي ومريم متولي وميار هاني في الأدوار السابقة.

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التحرير

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