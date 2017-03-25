اعتذر عن «مولانا» وتعرض لهجوم بسبب تامر حسني.. لمحات من حياة «محمد سليمان»

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رغم أن الظهور الأول للفنان محمد سليمان كان في عام 2004 بمشاركته في فيلم "7 ورقات كوتشينة"؛ فإنه أصبح واحدًا من أبرز الفنانين المنافسين على الساحة حاليًا بعد تميزه في الأجزاء الأربعة من مسلسل "هبة رجل الغراب"، والذي نال عنه شهرة واسعة وبنى من خلاله قاعدة جماهيرية كبيرة، وفي السطور التالية نستعرض بعض المحطات واللمحات من حياة محمد سليمان.

1- نجل شقيقته

في عام 2014 تعرض "محمد مجد"، نجل شقيقة الفنان "محمد سليمان" للحبس بعد إلقاء القبض عليه داخل منزله الخاص، واتهامه بارتكاب أعمال إجرامية، ولكن "سليمان" نفى ذلك، موضحًا أن نجل شقيقه ملتزم دينيًا ولكنه ليس متطرف، وليس له علاقة بأي تيارات أو أحزاب سياسية دينية، وبعدها بعام تقّدم "سليمان" بتظلم للنائب العام للإفراج عن ابن شقيقته بعد أن قضى سنة في الحبس الاحتياطي.

2- موديل إعلانات

كثير من الفنانين بدأوا حياتهم الفنية من الظهور بالإعلانات أو الفيديو كليبات، وكذلك كانت البداية الفنية أيضًا للفنان محمد سليمان، حيث درس بالكونسرفتوار حتى الثانوية والتحق بعدها بكلية التجارة ثم عمل بالإرشاد السياحي والإعلانات، ودخل المجال الفني بعد ظهوره كموديل بأحد الإعلانات، حيث أخذ دورًا في فيلم "7 ورقات كوتشينة" عام 2014 وتوالت بعدها أعماله الفنية.

3- نفسنة

كان الفنان محمد سليمان سببًا في إندلاع أزمة ببرنامج "نفسنة" في عام بين مقدمتا البرنامج الفنانة انتصار وحبيبة، حيث تشاجرا بسبب رغبة كل منهما في طرح الأسئلة، حيث اتهتمت الإعلامية حبيبة انتصار بأنها تريد السيطرة على البرنامج، فردّت انتصار: ": "دي بداية الفشل على فكرة أنك تحب النجاح لوحدك"، فردّت حبيبة: "انتي بتعملي حاجه وتقولي حاجه تانية خالص"، فتابعت انتصار: "وعلى فكرة مش شطارة أنك تبقى رامية كلمة ومكملة أسئلة، أنتي لو هتلعبي اللعبة دي أنا جديرة بها، أنتي عمرك ما هتبقي جزء من التيم طالما مشاعرك كده"، وهو ما اضطر حبيبة للانسحاب من البرنامج على الهواء مباشرة.



4- عبد السلام النابلسي

تداول عدد من رواد "السوشيال ميديا" في فبراير الماضي صورة للفنان الراحل عبد السلام النابلسي وإلى جوارها صورة "محمد سليمان" من مشاركته في مسلسل "هبة رجل الغراب"، مبدين تعجبهم من الشبه الكبير بينهم، وعلّق سليمان على ذلك عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، قائلًا: "يكفيني شرف وفخر أن يرى الجمهور إني قريب من الراحل العظيم عبد السلام النابلسي في دور هادي سرحان في مسلسل "هبة رجل الغراب"، والمفارقة الجميلة إني لما شفت الصورتين مع بعض قلت في نفسي سبحان الله".

5- مولانا

في نهاية عام 2015 أشارت أنباء إلى تعاقد الفنان محمد سليمان على المشاركة في فيلم "مولانا" من بطولة الفنان عمرو سعد، ولكنه اعتذر عن العمل بالفيلم بعدها، وهو ما أثار شكوك حول رفضه محتوى الفيلم ومناقشته قضية تدخل الدين في السياسة، في حين أن "سليمان" كشف عن لغز عدم مشاركته لاحقًا؛ حيث قال أن ظروف السفر الضرورية كانت سبب الاعتذار عن الفيلم ولا توجد أسباب أخرى.

6- تامر حسني

روى الفنان محمد سليمان موقف محرج تعرض له في عام 2011، حيث قام شاب بالتطاول والهجوم عليه، وتبين بعدها أن هذا الشاب من المعجبين بالفنان تامر حسني، وتعدى عليه بسبب مشهد في فيلم "عمر وسلمى"، قام فيه "سليمان" بضرب تامر حسني"، حيث عاتبه الشاب قائلًا: "أنت إزاي تضرب تامر حسني في الفيلم أنت ماتعرفش تامر ده يبقي مين"، فردّ سليمان: "ده كله تمثيل وتامر صديقي جداً، ولو عايزني أكمله دلوقتي وهو يقولك".