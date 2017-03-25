سعد لمجرد تخطى عمرو دياب و«أحلام» حرة في رأيها.. أبرز تصريحات أصالة مع عمرو أديب

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على مدار مشوار فني دام لأكثر من 25 سنة، كانت المطربة السورية أصالة واحدة من الفنانات المتميزات والأكثر شهرة في العالم العربي كله، ولكن كغيرها من الفنانين والفنانات، لم تسلم أصالة من الانتقادات والاتهامات التي لاحقتها لسنوات طويلة.

واستضاف الإعلامي "عمرو أديب"، أمس الجمعة، في برنامجه "كل يوم" عبر فضائية ON E وراديو نغم "fm"، أصالة، وكشفت عن رأيها في عدد من المشاهير والنجوم، وكذلك ردت على منتقديها بتصريحات نارية، ونستعرض ملخص التصريحات الأخيرة لأصالة في التقرير التالي.

1- تقبيل زوجها

استنكرت أصالة الانتقادات اللاذعة التي واجهتها بسبب تقبيل زوجها "طارق العريان"، قائلة: "زوجي عنده خد وأنا عندي شفايف وبوسته عادي.. والناس كلها بتبوس بعض"، موضحة أنها تحب زوجها وأسرتها كثيرًا.

2- ابنتها

أبدت أصالة حزنها من زواج ابنتها في سن صغيرة، مشيرة إلى أنها وقعت في حب زوجها منذ أن كانت في العاشرة فقط من عمرها، وقالت أصالة: "أنا زعلانة إن شام تزوجت وهي صغيرة.. هي كانت بتحب زوجها وهي عندها 10 سنوات.. كان نفسي تخلص تعليمها الأول لكن ده نصيب وربنا يسعدها".

3- زفاف "شام"

تعجب الكثيرون من عدم غناء مطربة بحجم الفنانة الكبيرة أصالة في فرح ابنتها "شام"، ولكنها كشفت عن ذلك بأن ابنتها هي التي رغبت في ذلك، موضحة أن المطرب رامي عياش قام بهذا الدور بدلًا منها، قائلة: "رامي عياش هو اللي غنى في فرحها، وكان نفسي أنا اللي أغني".

4- أكبر أمنية

صرّحت أصالة بأن أمنية حياتها أن تكون بطلة فيلم غنائي من إخراج وإنتاج زوجها، قائلة: "حد يكون زوجه طارق العريان ويخلي حد تانى يخرج له؟!".

5- عمرو دياب

عبّرت أصالة عن إعجابها الشديد بالهضبة عمرو دياب، قائلة: "أنا بحب إصرار عمرو دياب على النجاح بشبابه..بحب صوته وأغانيه ..صوته فيه فرح وسعادة حتى في أغانى الحزن"، مؤكدة أنها لا تشعر بأي ضغينة تجاه نجاح دياب، ولكنها نفت أن يكون الهضبة صاحب أعلى مبيعات، موضحة أن المطرب المغربي سعد المجرد حقق أرقام قياسية بأغنيته الشهيرة "أنت معلم" وتخطى بها عمرو دياب.

6- سميرة سعيد

وصلة مدح تبادلتها المطربة السورية أصالة مع الديفا المغربية سميرة سعيد، حيث قالت عنها: "أنا ما بعرف أغني.. أغاني سميرة الجديدة صعبة عليا جدًا.. سميرة مدرسة بتعلم منها والكل بيتعلم منها، فنانات كتير مشيوا وراها وأنا قلدتها في بعض الأغاني".

وردّت عليها الديفا عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك" قائلة: "أصالة أسعدتيني النهاردة بكلامك، وعايزة أقولك من قلبي مفيش حاجة صعبة عليكي.. أنتِ المعادلة الصعبة في غناء هذا الجيل".

7- أحلام

هاجمت أصالة المطربة الإماراتية أحلام، بسبب تصريحها بترك الأغاني الخليجية للخليجيين، وعلّقت أصالة على ذلك: "رأيها لنفسها.. هي حرة تقول ما تريد"، مؤكدة أنها تجيد غناء جميع الألوان المصرية واللبنانينة والخليجية.