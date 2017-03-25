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برشلونة يطلق اسم «كرويف» على ملعب صغير في المدينة الرياضية

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برشلونة يطلق اسم «كرويف» على ملعب صغير في المدينة الرياضية برشلونة يطلق اسم «كرويف» على ملعب صغير في المدينة الرياضية

التحرير

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قال رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، اليوم السبت، إن الملعب الصغير الجاري تشييده في مدينة النادي الرياضية، سيحمل اسم «يوهان كرويف» تكريمًا لأسطورة كرة القدم الهولندية الراحل.

وبعد مرور عام على وفاته، وعقب اجتماع مجلس إدارة النادي قبل أيام، قرر برشلونة إطلاق اسم يوهان كرويف على الملعب الصغير الجديد الذي سيستضيف مباريات الناشئين. 

من ناحية أخرى، صرح نائب رئيس البرسا، جوردي كاردونر، بأن النادي الكتالوني سيطلب من البلدية تغيير اسم شارع أريستيديس مايول، حيث يقع مقر النادي، إلى «يوهان كرويف».

يذكر أن كرويف توفي في 24 مارس 2016 عن عمر ناهز 68 عامًا، متأثرًا بسرطان الرئة، ويُعد من أساطير نادي برشلونة وكرة القدم الهولندية ورجل صاحب فلسفة خاصة، لا تزال مدرسة النادي الكتالوني تعتمد على مبادئها حتى الآن.

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التحرير

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