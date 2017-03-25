كارفاخال: أنا محظوظ باللعب لريال مدريد وإسبانيا

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أعرب الدولي الإسباني داني كارفاخال، لاعب ريال مدريد، عن سعادته، باللعب لصفوف منتخب بلاده، وفريقه الملكي، مشيرًا إلى أنه محظوظ باللعب لأفضل الفرق في العالم.

وقال كارفاخال، عقب المباراة، خلال تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «أنا محظوظ للاستمتاع باللعب لأفضل فرق في العالم، وهما ريال مدريد والمنتخب الإسباني».

وأضاف: «المدير الفني طالبني بالزيادة الهجومية مع زملائي، وخصمي في الملعب كان سريعًا، ولكنني استمتعت بالاندفاع في الهجوم».

وشارك كارفاخال، في انتصار الماتادور، على الكيان الصهيوني، مساء أمس الجمعة، بنتيجة (4-1)، ضمن منافسات الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018.