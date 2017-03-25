بالاك يوجه نصيحة إلى جون تيري

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دعا الألماني مايكل بالاك، نجم تشيلسي الإنجليزي السابق، زميله جون تيري، قائد البلوز الحالي، للتفكير جيدًا قبل حسم موقفه النهائي مع الفريق، سواء بالاستمرار أو الرحيل.

وأشارت تقارير صحفية، اليوم السبت، إلى أن إدارة تشيلسي قررت تأجيل حسم مصير تيري، إلى الصيف المقبل، وأنه ليس من المتوقع تجديد تعاقده، حيث تفكر الإدارة في منحه منصبًا إداريًا.

وقال بالاك، في تصريحاته لشبكة «سكاي سبورتس» البريطانية، مساء أمس الجمعة: «تيري لاعب لديه التاريخ والكاريزما، فهو الولد المفضل في تشيلسي، والجميع يحبونه».

وتلقى تيري عدة عروض خلال الفترة الحالية من أندية في الدوري الأمريكي والصيني، لكنه ينتظر القرار الرسمي من تشيلسي، لتحديد موقفه.