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سفيرة مصر بأوغندا: عقد اجتماع وزاري لدول حوض النيل.. الإثنين

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سفيرة مصر بأوغندا: عقد اجتماع وزاري لدول حوض النيل.. الإثنين سفيرة مصر بأوغندا: عقد اجتماع وزاري لدول حوض النيل.. الإثنين

مصراوي Masrawy

السفيرة مي طه خليل سفيرة في أوغندا

القاهرة - (أ ش أ):

أكدت السفيرة مي طه خليل، سفيرة مصر في أوغندا، أن قضية نهر النيل مهمة لكل من مصر وأوغندا، مشيرة إلى أنه سيتم عقد اجتماع على مستوى الوزراء لدول حوض النيل، بعد غد الإثنين في مدينة عنتيبي، لبحث الشواغل المصرية، ومحاولة التوصل لتسوية مرضية للجميع.

وقالت خليل، إنه سيتم الترتيب خلال الاجتماع لعقد قمة رئاسية لدول حوض النيل، دعا إليها الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، من المتوقع لها أن تعقد خلال شهر يونيو المقبل، حيث أن أوغندا ترأس مبادرة حوض النيل حاليا.

وأكدت سفيرة مصر أن زيارة الرئيس لأوغندا كان لها أثر كبير في تقوية ودفع العلاقات بين الدولتين إلى الأمام، إذ أنها أول زيارة لرئيس مصري لمنابع النيل، حيث حرص الرئيس موسيفيني على استقباله شخصيا في المطار كما كان على رأس مودعيه، كدليل على عمق الروابط بين الدولتين.

وأوضحت السفيرة أن زيارة الرئيس السيسي استهدفت ثلاثة موضوعات هامة، أولها أن يكون هناك تواصل مباشر بينه وبين الرئيس الأوغندي موسيفيني لتحقيق شراكة استراتيجية بين البلدين، ثانيا بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الأمن ومياه النيل ومكافحة الإرهاب، وأخيرا القضايا الإقليمية التي كان لها نصيب في مباحثات الرئيسيين، وعلى رأسها جنوب السودان والوضع في بوروندي والصومال وليبيا.

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