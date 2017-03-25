بالصور.. متضررو الإسكان يتجمهرون أمام ديوان كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تجمهر العشرات من أبناء مدينة كفر الشيخ، اليوم السبت، أمام ديوان عام المحافظة محتجين على عدم إدراج أسمائهم في وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي، الذي أعلنت عنه الدولة ضمن مشروع المليون وحدة، وذلك على الرغم من سدادهم مبلغ 5 آلاف جنيه قيمة مقدم الحجز منذ العام 2008.

وأكد بعض المحتجين أن قرارهم بالتجمع أمام ديوان المحافظة جاء بعد تلقيهم دعوات عبر صفحات مواقع التواصل بشأن إجراء قرعة علنية لوحدات الإسكان الاجتماعي ضمن شريحتهم، وهو ما نفاه رئيس مدينة كفر الشيخ المهندس سمير غباشي، الذي أكد أن هذه الدعوات هدفها إثارة الفتن.

وفيما طالب المتجمهرون بلقاء المحافظ اللواء السيد نصر لبحث أزمتهم، أوضح لهم المحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام المساعد للمحافظة أن المحافظة بصدد فحص ملفاتهم، ونجحت جهود قيادات المحافظة في إثنائهم عن الاستمرار في احتجاجهم.​