روسيا تعلن التخلص من آخر مخزوناتها من غاز السومان السام

موسكو - (د ب أ):

أعلنت السلطات الروسية، السبت، عن التخلص من آخر مخزوناتها من غاز السومان السام والذى يستخدم كسلاح كيميائى .

ونقلت وكالة إنترفاكس الرسمية عن بيان للهيئة الفيدرالية الروسية الخاصة بشؤون تخزين الأسلحة الكيميائية وتدميرها القول إن "اليوم، تم تدمير آخر قطرة من مادة السومان السامة، وذلك وفقا لجدول الأعمال الخاص بتدمير الأسلحة الكيميائية في الاتحاد الروسي".

وذكر البيان أن "روسيا، بالتالي، تخلصت بشكل كامل من كافة المخزونات من غاز الخردل، وغاز السومان".

ووفق التزاماتها الدولية يتعين على روسيا إتمام عملية تدمير أسلحتها الكيميائية تماما قبل أكتوبر المقبل.

ويعد السومان غازا شديد السمية، يستخدم كسلاح كيمياوي ويستهدف الأعصاب وتصنفه الأمم المتحدة كسلاح دمار شامل.