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محافظ القاهرة: تشكيل لجنة لفحص البنايات المجاورة لعقار جاردن ستي المنهار

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محافظ القاهرة: تشكيل لجنة لفحص البنايات المجاورة لعقار جاردن ستي المنهار محافظ القاهرة: تشكيل لجنة لفحص البنايات المجاورة لعقار جاردن ستي المنهار

مصراوي Masrawy

عقار جاردن سيتي المنهار

القاهرة - (أ ش أ):

أصدر المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، تكليفاته بسرعة انتهاء اللجنة الهندسية من فحص العقارات المجاورة للعقار المنهار بجاردن سيتي وتحديد مدى تأثرها بحادث أمس الجمعة، والتي تم إخلاؤها من السكان دون المنقولات.

وقال المحافظ -في بيان اليوم السبت- إنه بناءً علي التقرير الصادر من غرفة العمليات والمتابعة بالميدانية بمحافظة القاهرة تبين أن العقار الكائن ب15 شارع جمال الدين أبو المحاسن جاردن سيتي مكون من حوائط حاملة وأسقف خرسانية وهو مكون من أرضي و5 أدوار وبالمتابعة علي الطبيعة ، تبين سقوط الجزء الخلفي من العقار ونتج عن ذلك إصابة 9 أشخاص وتم نقلهم لمستشفي المنيرة وتم اسعافهم وخروجهم في الحال لإصابتهم إصابات خفيفة ويجري البحث عن أشخاص تحت الأنقاض.

وطالب المحافظ رئيس الحي، بالتنسيق مع رئيس هيئة النظافة لسرعة رفع المخلفات والأنقاض ونقلها للمقالب العمومية، وسرعة الانتهاء من كافة الأعمال المنوط بها أجهزة الحي.

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مصراوي Masrawy

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