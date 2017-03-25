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أين «أبو دراع»؟.. صحفيون يطالبون بالتحقيق في واقعة اختفاء صحفي بسيناء

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أين «أبو دراع»؟.. صحفيون يطالبون بالتحقيق في واقعة اختفاء صحفي بسيناء أين «أبو دراع»؟.. صحفيون يطالبون بالتحقيق في واقعة اختفاء صحفي بسيناء

التحرير

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طالب عدد من أعضاء الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين، النقيب عبد المحسن سلامة، بالتقدم ببلاغ للنائب العام، بشأن واقعة الاختفاء القسري للزميل أحمد أبو دراع، الصحفي تحت التمرين بجريدة المصري اليوم.

وأوضح الأعضاء، بحسب بيان، أن المعلومات المتداولة تفيد بأن «أبو دراع»، أُلقي القبض عليه في كمين بالوظة الأمني، غرب سيناء، قبل عدة أيام، وفقدت أسرته التواصل معه، ولم يتم التعرف على مكانه حتى الآن.

وأشار البيان، إلى أن الزميل كان قد حصل على شهادة تقدير في مسابقة التفوق الصحفي، منذ عامين، والتى تقدمها النقابة.

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التحرير

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