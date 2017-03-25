مران الأهلي| سقوط عاشور.. وتأهيل زكريا ونيدفيد

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غاب أحمد حمودي، لاعب الأهلي، عن المران الجماعي للفريق، الذي انطلق في الرابعة والنصف عصر اليوم السبت.

واكتفي اللاعب بالجري حول الملعب، ثم أدى بعده تدريبات منفردة مع طارق عبد العزيز إخصائي التأهيل.

وكان حمودي، شارك في مران الأهلي الجماعي، أمس الجمعة، بشكل طبيعي إلا إنه خضع لتدريبات تأهيلية بالجري في بداية مران اليوم السبت.

بينما أدي كريم نيدفيد، ومؤمن زكريا، ثنائي الفريق تدريبات تأهيلية على هامش المران، بعدما عاني الأول من جزع في الرباط الداخلي للركبة، ويحتاج لفترة من العلاج، فيما يسعي مؤمن للشفاء من إصابة العضلة الخلفية.

فيما سقط حسام عاشور، لاعب وسط الفريق، بعد تعرضه لإصابة في المران، مما أدى لهرولة الجهاز الطبي بقيادة خالد محمود نحوه، قبل أن يواصل اللاعب التدريبات مرة أخرى.

وحرص حسام غالي، كابتن الفريق، على أداء تدريبات جري إضافية لمدة 20 دقيقة، بعد انتهاء المران الجماعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة سكر الحوامدية، وديًا غدًا الأحد، ضمن استعدادات الفريق لمواجهة الداخلية، أول إبريل، على استاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة الـ21 من الدوري المصري الممتاز.