الشركات الروسية تطالب مصر بالتركيز على جودة المنتج السياحي

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تلقى يحيى راشد وزير السياحة، اليوم السبت، تقريراً عن مشاركة القطاع السياحي الحكومي والخاص بوفد برئاسة هشام الدميري رئيس هيئة تنشيط السياحة، في معرضي السياحة Intour Marketو MITT بمدينة موسكو خلال الفترة من 11 وحتى 166 مارس الجاري.

وأشار التقرير إلى أن من أهم نتائج المشاركة في هذين المعرضين الأصداء الجيدة في وكالات الأنباء الروسية الهامة حول هذه المشاركة، إلى جانب إبراز مدى استعداد المقصد السياحي المصري لاستقبال مزيد من الحركة السياحية بوجه عام ومن السوق الروسية بوجه خاص وذلك في حال رفع حظر الطيران واستئنافه بين البلدين.

كما أوضح التقرير أنه تم عقد عدة لقاءات مع ممثلي الأوساط السياحية في روسيا خلال المشاركة المصرية فى المعرضين وذلك لاطلاعهم على حقيقة الأوضاع في مصر، كما تم التأكيد على انعكاس استقرار الأوضاع في مصر على قيام العديد من الأسواق بفتح حركة الطيران إلى مصر.

وأوضح التقرير أنه على هامش المشاركة في معرضIntour Market تم عقد عدد من اللقاءات مع مسئولي السياحة الروسية، فقد تم عقد اجتماع مع السيد سيرجي كورنييف نائب رئيس اتحاد الشركات بوزارة السياحة والثقافة الروسية ، في حضور رئيس مجلس الأعمال المصري الروسي، ولفت السيد كورنييف إلى ضرورة الاهتمام بالشركات السياحية الصغيرة الروسية وتوضيح الجديد من المنتج السياحي المصري لهم، كما أشار الى اهمية التركيز على جودة المنتج السياحي المصري وذلك من خلال تنظيم الرحلات التعريفية للشركات والصحفيين و المشاهير، كما تم مناقشة جاهزية المقصد السياحي المصري لاستقبال السائحين بالاضافة الى استمرار وزارة السياحة المصرية واتحاد الغرف السياحية على تدريب العاملين والمتعاملين في قطاع السياحة.

كما تم عقد لقاء مع كاروفين رئيس إدارة التعاون الدولى بالوكالة الفيدرالية الروسية للسياحة حيث تم التأكيد خلال اللقاء على حرص الجانين المصرى والروسى على استمرار التعاون السياحى بين البلدين.

كما شهدت فعاليات معرض Mitt السياحي عددا من اللقاءات المهنية مع منظمي الرحلات حيث تطرق الحديث إلى الحملات الترويجية المشتركة مع منظمى الرحلات، والتأكيد على أن وزارة السياحة ستقوم بدعم منظمى الرحلات للعودة سريعا من أجل استعادة الحركة من السوق الروسية، والتأكيد على اهتمام الجانب المصرى بالسياحة الالكترونية واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى الترويج للمقصد المصري.

وتطرق اللقاء مع منظمي الرحلات إلى التأكيد على أهمية تعظيم الاستفادة من الأحداث والفعاليات السياحية التي تلقى رواجا جيدا للمقصد السياحى المصرى ، إضافة إلى التأكيد على أهمية قيام منظمى الرحلات بإبراز تنوع المنتج السياحى الذى تزخر به مصر كمنتج السياحة الثقافية ، ومنتج السياحة الدينية وخاصة الترويج لمسار العائلة المقدسة ، والسياحة العلاجية والاستفادة من تجربة مصر في علاج فيروس سي.

وخلال المشاركة في معرض Mitt تم عقد لقاء مع مايا لوميدز المدير التنفيذي لاتحاد منظمى الرحلات الروس Ator وتطرق اللقاء إلى مدى عمق العلاقات السياحية بين مصر وروسيا ،وفرص التعاون التي يجب استثمارها عقب استئناف الرحلات بين البلدين ، حيث أعربت مدير عام الاتحاد عن تفاؤلها بعودة الحركة السياحية من السوق الروسية نظرا لأهمية المقصد المصرى للسائح الروسى وخصوصيته.

كما تم عقد لقاء صحفي على هامش معرض Mittحضره عدد من الكُتاب والصحفيين في روسيا وتم الرد على كافة تساؤلاتهم وطمأنتهم بجاهزية واستعداد المقصد السياحي المصري لاستقبال السائحين الروس.

كما أشار التقرير إلى اللقاءات الصحفية الاخرى التي تمت على هامش المعرضين مع كل من وكالة ريا نوفوستى ووكالة إيتارتاس والوكالة الفيدرالية للأخبار، تم التأكيد خلالها على استعداد السطات المصرية بشكل كبير لاستقبال السائحين الروس ، واستئناف غالبية الدول الأوروبية للطيران إلى مصر ، وإلى تطبيق نظام التأشيرات الإلكترونية إلى مصر يونيو المقبل ، إضافة إلى إلقاء مزيد من الضوء على المنتجات السياحية المصرية.

وتم خلال اللقاءات الصحفية التأكيد على ان الاستقرار السياحي في مصر جاء نتيجة الاستقرار السياسي و الاقتصادي و المجتمعي، كما تم استعراض عددا من المشاريع التنموية في مصر والتي تصب في صالح السياحة ومنها تطوير شبكات الطرق على أحدث النظم وإنشاء 5000كم طرق جديدة مما يؤدي الى تعزيز البنية التحتية، ومشروع قناة السويس، و اكتشافات الغاز الاخيرة والتي ستساهم في تحسين الناتج القومي خلال السنوات القادمة، وكذلك الأنفاق التي يتم إقامتها تحت قناة السويس للربط بين سيناء والدلتا، كما تم استعراض أهم الخطوات الايجابية التى اتخذتها مصر مؤخرا مثل التمثيل المتميز للمرأة فى البرلمان، وقانون بناء الكنائس، كما تمت الإشارة الى قرض البنك المركزي للقطاع السياحي المصري والذي يصل إلى خمسة مليارات جنيه بشروط ميسرة لتنمية البنية الأساسية للفنادق.

جدير بالذكر أن فعاليات معرض Intour Market عُقدت في موسكو خلال الفترة من 11إلى 13 مارس الجارى، وعقد معرض Mitt السياحي خلال الفترة من 14 إلى 16 مارس الجاري بموسكو.