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بيرلسكوني: دوناروما ليس للبيع

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بيرلسكوني: دوناروما ليس للبيع بيرلسكوني: دوناروما ليس للبيع

التحرير

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أكد سيلفيو بيرلسكوني، مالك نادي ميلان، أن الروسونيري، لن يفرط في حارسه المتألق جيانلويجي دوناروما، تحت أي ظرف.

وقال بيرلسكوني، في تصريحات نقلتها صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية: «جيجي هو أحد جواهر ميلان، إنه أحد أفضل المواهب التي أخرجتها أكاديمية النادي طوال تاريخه».

وأضاف: «دوناروما لديه ارتباط وثيق بقميص الفريق ولا يفكر في الرحيل، ومن جانبنا لا نسعى للتفريط فيه لأي سبب».

وكانت عدة تقارير صحفية أكدت أن الأندية الراغبة في التعاقد مع صاحب الـ(18عامًا) لا تمانع دفع مبالغ كبيرة من أجل الحصول على توقيعه، وذكرت عدة صحف مؤخرًا أن السيتي يستعد لدفع 150 مليون يورو مقابل ضم الحارس الشاب.

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التحرير

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