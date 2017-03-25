مارسيال: المشجعون هم سبب تميز مانشستر يونايتد

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قال الدولي الفرنسي أنتوني مارسيال، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، إن المشجعين هم من يجعلون اليونايتد ناديًا مميزًا، وذلك حسبما أفاد في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي.

وكان النجم الفرنسي، صاحب الـ(21 عامًا)، نجح على الفور في جعل نفسه أحد اللاعبين المحبوبين لدى مشجعي أولد ترافورد بعد أن أحرز هدفًا في مرمى ليفربول، في المرمى المقابل لمدرج ستريتفورد إند، في أول مشاركة له في سبتمبر 2015 وقد واصل مسيرته بعد ذلك حيث أصبح أحد المعشوقين لدى مشجعي يونايتد.

وقال مارسيال: «بالنسبة لي، الأمر المميز في الواقع هو المشجعون، حيث إنهم كانت لهم مواقف مذهلة للغاية معي، أعتقد أن هذا هو ما جعلني أشعر بأنني في بيتي وشعرت بالراحة، كما جعلني ذلك حريص في الواقع على البقاء هنا في النادي».

وأضاف النجم الفرنسي صاحب الـ 21 عامًا: «في فرنسا، حتى أن كنت واحدًا من أفضل اللاعبين الموجودين، ربما تبدأ في سماع هتافات الاستهجان لو مر عليك مباراتان بدون هز الشباك، ولكن هنا الوضع مختلف، حيث إنهم يحاولون أن يهتفوا لك حتى تتمكن من التسجيل، لذلك أحب المشجعين هنا كثيرًا».

وتابع مارسيال، الذي بدأ مسيرته في ليون قبل أن ينتقل إلى موناكو، حيث أظهر موهبته الكبيرة خلال مسيرته مع الفريق التي امتدت لعامين، «تصلني الكثير من الرسائل من جانب الكثير من المشجعين وأحاول أن أرد على هذه الرسائل من وقت لآخر، لا أستخدم وسائل التواصل الاجتماعي كثيرًا، ورغم ذلك أحاول أن أقوم بالردود بين الحين والآخر».