أخبار عاجلة

الأخبار - رؤساء وأعضاء الهيئات الإعلامية يؤدون اليوم اليمين الدستورية أمام مجلس النواب -
تسمم 4 أطفال بالفيوم لتناولهم وجبة أرز فاسدة -
ضبط عاطل حاول إدخال 19 قرصًا مخدرًا لسجين بالخانكة‎ -
طوارئ بالأقصر لمواجهة الطقس السيئ -
بالصور.. عاملون بمعابد بأسوان للمحافظ: كابلات الكهرباء تتعرض للسرقة -
القوات المسلحة توزع 5 آلاف كرتونة على أهالي سمالوط بالمنيا -
بالفيديو.. كيف تصنع الكيك بهذه الأشكال على الطريقة اليابانية؟ -
"إسكان النواب" توافق مبدئياً على مشروع قانون التطوير العقاري -
التعليم: 4 شروط تسمح لطلاب الثانوية المفصولين بأداء الامتحانات -
الغزالي رئيسًا لتحرير "القاهرة" خلفًا لسيد محمود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

مارسيال: المشجعون هم سبب تميز مانشستر يونايتد

Google+ Print
مارسيال: المشجعون هم سبب تميز مانشستر يونايتد مارسيال: المشجعون هم سبب تميز مانشستر يونايتد

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الدولي الفرنسي أنتوني مارسيال، مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، إن المشجعين هم من يجعلون اليونايتد ناديًا مميزًا، وذلك حسبما أفاد في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي.

وكان النجم الفرنسي، صاحب الـ(21 عامًا)، نجح على الفور في جعل نفسه أحد اللاعبين المحبوبين لدى مشجعي أولد ترافورد بعد أن أحرز هدفًا في مرمى ليفربول، في المرمى المقابل لمدرج ستريتفورد إند، في أول مشاركة له في سبتمبر 2015 وقد واصل مسيرته بعد ذلك حيث أصبح أحد المعشوقين لدى مشجعي يونايتد.

وقال مارسيال: «بالنسبة لي، الأمر المميز في الواقع هو المشجعون، حيث إنهم كانت لهم مواقف مذهلة للغاية معي، أعتقد أن هذا هو ما جعلني أشعر بأنني في بيتي وشعرت بالراحة، كما جعلني ذلك حريص في الواقع على البقاء هنا في النادي».

وأضاف النجم الفرنسي صاحب الـ 21 عامًا: «في فرنسا، حتى أن كنت واحدًا من أفضل اللاعبين الموجودين، ربما تبدأ في سماع هتافات الاستهجان لو مر عليك مباراتان بدون هز الشباك، ولكن هنا الوضع مختلف، حيث إنهم يحاولون أن يهتفوا لك حتى تتمكن من التسجيل، لذلك أحب المشجعين هنا كثيرًا».

وتابع مارسيال، الذي بدأ مسيرته في ليون قبل أن ينتقل إلى موناكو، حيث أظهر موهبته الكبيرة خلال مسيرته مع الفريق التي امتدت لعامين، «تصلني الكثير من الرسائل من جانب الكثير من المشجعين وأحاول أن أرد على هذه الرسائل من وقت لآخر، لا أستخدم وسائل التواصل الاجتماعي كثيرًا، ورغم ذلك أحاول أن أقوم بالردود بين الحين والآخر».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
الجبلاية تعرض على الأهلي والزمالك المشاركة في الشاطئية بمواليد 97

الجبلاية تعرض على الأهلي والزمالك المشاركة في الشاطئية بمواليد 97

مجدي عبدالغني يصدر أوامره بسحب سيارة الجبلاية من رئيس الاتحاد السابق

مجدي عبدالغني يصدر أوامره بسحب سيارة الجبلاية من رئيس الاتحاد السابق

فتحي يهنئ «زكريا» بعيد ميلاده وحفل زواجه

فتحي يهنئ «زكريا» بعيد ميلاده وحفل زواجه

يد الأهلي والزمالك وجها لوجه في السوبر الأفريقي

يد الأهلي والزمالك وجها لوجه في السوبر الأفريقي