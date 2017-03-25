سواريز: أرحب بانضمام إيسكو لبرشلونة

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أبدى لويس سواريز، مهاجم برشلونة، رغبته في انتقال إيسكو، لاعب ريال مدريد، إلى صفوف النادي الكتالوني.

وأصبح إيسكو حديث الصحافة الإسبانية، في ظل عدم مشاركته مع ريال مدريد، تحت قيادة زين الدين زيدان، ورغبة برشلونة في الحصول على خدماته.

وقال سواريز في تصريحاته لإذاعة "كادينا سيرا" الإسبانية: "بالطبع أتمنى أن ينضم إيسكو إلى الفريق، نحن نرحب بكافة اللاعبين المميزين في فريقنا».

وتابع: «إيسكو يمتلك مهارة استثنائية والكل يعلم كم هو موهوب، لكنه بالطبع مرتبط بتعاقد مع ريال مدريد في الوقت الحالي».

وأضاف: «علينا أن ننتظر لنرى ماذا سيحدث، إن لم يقم بتمديد تعاقده ربما يبدأ الحديث بعد ذلك عن إمكانية التفاوض معه».

وخاض إيسكو مع ريال مدريد، خلال الموسم الحالي 30 مباراة، وسجل فيهم 6 أهداف، وصنع مثلهم، ويمتد تعاقده مع الفريق حتى نهاية الموسم المقبل.