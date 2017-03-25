أخبار عاجلة

الأخبار - رؤساء وأعضاء الهيئات الإعلامية يؤدون اليوم اليمين الدستورية أمام مجلس النواب -
تسمم 4 أطفال بالفيوم لتناولهم وجبة أرز فاسدة -
ضبط عاطل حاول إدخال 19 قرصًا مخدرًا لسجين بالخانكة‎ -
طوارئ بالأقصر لمواجهة الطقس السيئ -
بالصور.. عاملون بمعابد بأسوان للمحافظ: كابلات الكهرباء تتعرض للسرقة -
القوات المسلحة توزع 5 آلاف كرتونة على أهالي سمالوط بالمنيا -
بالفيديو.. كيف تصنع الكيك بهذه الأشكال على الطريقة اليابانية؟ -
"إسكان النواب" توافق مبدئياً على مشروع قانون التطوير العقاري -
التعليم: 4 شروط تسمح لطلاب الثانوية المفصولين بأداء الامتحانات -
الغزالي رئيسًا لتحرير "القاهرة" خلفًا لسيد محمود -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

وزير أردني: مبعوثان أمريكي وفرنسي إلى القمة العربية

Google+ Print
وزير أردني: مبعوثان أمريكي وفرنسي إلى القمة العربية وزير أردني: مبعوثان أمريكي وفرنسي إلى القمة العربية

مصراوي Masrawy

الدكتور محمد المومني

البحر الميت (الأردن) - (أ ش أ):

أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الأردنية الدكتور محمد المومني أن مبعوثا للرئيس الأمريكي دونالد وآخر للحكومة الفرنسية سيشاركان في أعمال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية المقرر عقدها يوم الأربعاء المقبل .

وقال المومني - في مؤتمر صحفي عقده، السبت، على هامش الاجتماعات التحضيرية للمندوبين الدائمين بالجامعة العربية للتحضير لاجتماع وزراء الخارجية في منطقة البحر الميت (55 كلم جنوب غرب عمان) - إن هناك اتصالات تجريها السفارة الأردنية في واشنطن لترتيب برنامج لقاءات المبعوث الأمريكي خلال القمة العربية.

وأضاف المومني إن المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا سوف يشارك في اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر بعد غد الاىثنين، حيث سيطلع الوزراء على مستجدات العملية السياسية المستمرة في جنيف بدءا من نتائج اجتماعات (جنيف 1) وحتى الآن، وهي عملية التفاوض السياسي التي تجري بين مختلف الأطراف السورية، مشيرا إلى أن دي مستورا يحظى بدعم كامل من الدول العربية في جهوده من أجل التوصل إلى حل سياسي لهذه الأزمة .

وكان المومني قد أعلن أول - أمس - حضور كل من الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للإتحاد الأوروبي فيدريكا موجريني ورئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي موسى فكي والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين ورئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي إلى جانب ممثل عن الرئيس الروسي في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية .

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما

ترامب: إذا ساعدتنا الصين في قضيتنا مع كوريا الشمالية فسيكون ذلك عظيما

مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

ترامب يتعهد باتفاق أفضل مع الصين حال المساعدة في مسألة كوريا الشمالية

ترامب يتعهد باتفاق أفضل مع الصين حال المساعدة في مسألة كوريا الشمالية