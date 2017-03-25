وزير أردني: مبعوثان أمريكي وفرنسي إلى القمة العربية

البحر الميت (الأردن) - (أ ش أ):

أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني أن مبعوثا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وآخر للحكومة الفرنسية سيشاركان في أعمال الجلسة الافتتاحية للقمة العربية المقرر عقدها يوم الأربعاء المقبل .

وقال المومني - في مؤتمر صحفي عقده، السبت، على هامش الاجتماعات التحضيرية للمندوبين الدائمين بالجامعة العربية للتحضير لاجتماع وزراء الخارجية في منطقة البحر الميت (55 كلم جنوب غرب عمان) - إن هناك اتصالات تجريها السفارة الأردنية في واشنطن لترتيب برنامج لقاءات المبعوث الأمريكي خلال القمة العربية.

وأضاف المومني إن المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي مستورا سوف يشارك في اجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر بعد غد الاىثنين، حيث سيطلع الوزراء على مستجدات العملية السياسية المستمرة في جنيف بدءا من نتائج اجتماعات (جنيف 1) وحتى الآن، وهي عملية التفاوض السياسي التي تجري بين مختلف الأطراف السورية، مشيرا إلى أن دي مستورا يحظى بدعم كامل من الدول العربية في جهوده من أجل التوصل إلى حل سياسي لهذه الأزمة .

وكان المومني قد أعلن أول - أمس - حضور كل من الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيرش والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للإتحاد الأوروبي فيدريكا موجريني ورئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي موسى فكي والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين ورئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي إلى جانب ممثل عن الرئيس الروسي في الجلسة الافتتاحية للقمة العربية .