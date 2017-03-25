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الأخبار - رؤساء وأعضاء الهيئات الإعلامية يؤدون اليوم اليمين الدستورية أمام مجلس النواب
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الأربعاء 12 أبريل 2017 12:59 مساءً
تسمم 4 أطفال بالفيوم لتناولهم وجبة أرز فاسدة
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الأربعاء 12 أبريل 2017 12:42 مساءً
ضبط عاطل حاول إدخال 19 قرصًا مخدرًا لسجين بالخانكة
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الأربعاء 12 أبريل 2017 12:42 مساءً
طوارئ بالأقصر لمواجهة الطقس السيئ
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الأربعاء 12 أبريل 2017 12:42 مساءً
بالصور.. عاملون بمعابد بأسوان للمحافظ: كابلات الكهرباء تتعرض للسرقة
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الأربعاء 12 أبريل 2017 12:42 مساءً
القوات المسلحة توزع 5 آلاف كرتونة على أهالي سمالوط بالمنيا
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الأربعاء 12 أبريل 2017 12:42 مساءً
بالفيديو.. كيف تصنع الكيك بهذه الأشكال على الطريقة اليابانية؟
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الأربعاء 12 أبريل 2017 12:42 مساءً
"إسكان النواب" توافق مبدئياً على مشروع قانون التطوير العقاري
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الأربعاء 12 أبريل 2017 12:42 مساءً
التعليم: 4 شروط تسمح لطلاب الثانوية المفصولين بأداء الامتحانات
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الأربعاء 12 أبريل 2017 12:42 مساءً
الغزالي رئيسًا لتحرير "القاهرة" خلفًا لسيد محمود
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الأربعاء 12 أبريل 2017 12:42 مساءً
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لما تيجي تربي ابنك ماتقارنهوش بحد لا تقوله شفت ابن خالتك ولا ابن عمتك عشان ربنا خلقنا مش زي بعض
DMC
DMC
السبت 25 مارس 2017 05:51 مساءً
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الأربعاء 12 أبريل 2017 12:17 مساءً
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الأربعاء 12 أبريل 2017 11:44 صباحاً
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