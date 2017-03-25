«تويوتا» تستعد للكشف عن «سينا 2018» في معرض نيويورك

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أعلنت شركة تويوتا اليابانية، عزمها الكشف عن سيارتها الجديدة سينا، بثوب جديد على مستوى التعديلات الداخلية والشكل الخارجي.

وبحسب موقع "درايفينج" المتخصص في شئون السيارات، فإن تويوتا ستقوم بطرح نسخة جديدة من سينا لعام 2018، مشيرة إلى أن الكشف الرسمي الأول لها سيكون خلال معرض نيويورك الدولي للسيارات إبريل المقبل.

وتشمل التطويرات الداخلية لتويوتا سيينا 2017 نظام عرض المعلومات المتطور والاتصال بشبكات الإنترنت، مع إضافة نظام الصوت الحديث "JLB”، وتطوير أنظمة الترفيه الخاصة بالمقاعد الخلفية، وشاشة عرض مقاس 4.2 بوصة.

وأوضحت الشركة اليابانية العملاقة، أن المعرض الدولي في الولايات المتحدة الأمريكية ستحمل بعض التعديلات على مستوى التصميم الخارجي فيما يعرف باسم "فيس ليفت" لسيارتها الهاشتباك المدمجة ياريس، إضافة إلى تعديلات خاصة بالألوان الداخلية المستخدمة في المقاعد وأنظمة الترفيه وعرض المعلومات.