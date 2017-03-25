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«نيسان» تشارك في معرض نيويورك بـ«GT-R Track»

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«نيسان» تشارك في معرض نيويورك بـ«GT-R Track» «نيسان» تشارك في معرض نيويورك بـ«GT-R Track»

التحرير

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أعلنت شركة "نيسان" اليابانية، عزمها طرح نسخة جديدة من "GT-R” خلال معرض نيويورك الدولي للسيارات الذي من المقرر أن يبدأ في منتصف الشهر المقبل.

وبحسب "Cnet”، فإن الشركة اليابانية العملاقة، تعكف في الوقت الحالي على جلب "GT-R Track” إلى السوق في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتتمتع السيارة بمحرك 3800 CC مزود بشحان تربو إضافي مزدوج ويتكون من 6 سلندر "V6”، وهو مخالف لما تستخدمه "Nismo GT-R” الشهيرة، والتي أصدرتها شركة نيسان خلال الفترة السابقة.

وتعد "GT-R Track” هي نسخة محدودة وليست دائمة على غرار "Nismo GT-R”، وذلك في إطار سعي الشركة اليابانية للدخول بقوة في معترك السوق الأمريكي.

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التحرير

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