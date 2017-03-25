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«هيونداي» تطرح إصدار «نيو رايس» في معرض نيويورك

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«هيونداي» تطرح إصدار «نيو رايس» في معرض نيويورك «هيونداي» تطرح إصدار «نيو رايس» في معرض نيويورك

التحرير

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كشفت شركة "هيونداي" الكورية عن إصدار جديد من سيارتها السيدان الشهيرة "سوناتا"، حيث نشرت الشركة العملاقة عبر قناتها بموقع "يوتيوب" دعائي بعنوان "سوناتا نيو رايس" استعدادًا لطرحها في معرض نيويورك الدولي للسيارات.

وبحسب موقع "أوتو إفليوشن"، فإن الشركة الكورية احتفظت بقدراتها على التشويق من خلال مقطع فيديو دعائي لسوناتا نيو رايس لا يظهر ما بها من تغيرات على مستوى التصميم الخارجي والإمكانات الداخلية.

وظهر من خلال الفيديو بعض التعديلات على مستوى التصميم الخارجي، تشير إلى اعتماد هيونداي على الشبكة الأمامية المشابهة لتلك التصميمات التي أقرتها في أكسنت 2018 وإلنترا التي أظهرتها خلال العام الماضي.

ومن المتوقع أن تعمل سوناتا بمحرك بسعة 1700 CC من طراز "VGT” قادر على ضخ قوة 139 حصان، أو نسخة بسعة 1600 CC من طراز "T-GDI" ويضخ قوة 178 حصان، كما من الممكن أن تطرح سوناتا نيو رايس الجديدة بمحرك بسعة 2000 CC مزود بشاحن إضافي تربو، ويعطي قوة مقدارها 242 حصان.

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التحرير

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